La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, "Descanso"

Por Rosa Buhalezuk











"Yo me acosté y dormí, y desperté,porque Dios me sustentaba"(Salmo: 3:5) Yo me acosté dormí y desperté; se puede leer claramente en este Salmo, y podemos pensar con lógica que esos verbos, biológicamente son los adecuados para catalogar lo antes leído, también caratularlo como lo más normal, y así casi sin darnos cuenta, a veces caemos en un rotundo error, porque sin la mirada del creador nada es posible. El (Salmo 74:16)también dice;"Tuyo es él día, tuya también es la noche: Tu estableciste la luna y él sol". Se entiende que Dios es el dueño absoluto del universo; la rutina de cada día la vivimos con naturalidad,parece simple levantarse diariamente, sumarle a cada día el caminar, correr, acciones que son innatas, si se está bien de salud, y otras que se ejercitan, como cantar, nadar, deportes de variadas disciplinas, especialidades que serían muy largo de enumerar, porque a los humanos Dios nos entregó sabiduría y espíritu de discernimiento, para lograr la vocación que sienta cada uno, y con tesón y esmero llegar a la meta. Nadie carece de condiciones para destacarse en distintas áreas; y es prioridad entender que es voluntad divina de Jesús, que todos sus hijos por los cuales Él murió en la cruz, transiten por la vida con optimismoy puesta la mirada en Él. Leemos en el (Salmo53:2)"Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, Para ver si había algún entendido que buscara a Dios" Porque delante de todas las acciones nuestras, estáÉl, el creador, omnipotente, el Dios de los cielos y la tierra,el Alfa y Omega (principio y fin), se puede leer en el manual perfecto inspirado por Dios (La Biblia), todas las formas de vivir correctamente de acuerdo a sus enseñanzas y las soluciones. Manifiesta en (Éxodo 33:14)"Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso" Esa, seguro es la clave, el descanso, la tranquilidad, la confianza, son legados de DIOS: el vivir cada día entregado amorosamente a sus mandamientos, obedecer, tener calma en las tempestades, en este tiempo que es difícil, dondeel mundo no tiene la solución, pero si la convicción de sus hijos, que Dios estará controlando y solucionando. En el libro de (Hebreos 13:5) Dios afirma alienta y consuela, él dijo: "No te desampararé, ni tedejaré", descansemos púes en sus amorosos brazos, confiemos porque Dios es bueno, y jamás nos pondrá una carga que no podremos sobrellevar. (1ra Cor. 10:13) Comprendo a todas las familias que han tenido que despedirse de sus seres queridos a causa de esta enfermedad que hoy nos abate (y que pronto será un recuerdo) muy triste y difícil, tendrá que transcurrir un tiempo prudencial, para poder asimilar las partidas; pero tengan la seguridad que Dios con su amor infinito traerá el consuelo a sus vidas. Porque la Biblia expresa en (Nahúm 1:7)"Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían" Tú también puedes acercarte a Jesús y ver como se cumple esta promesa; "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". (Mat. 11:28) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Rosa Buhalezuk Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



