He escrito en memoria del 13 de mayo 2007, día que recuerda la primera aparición de la Divina Madre del hombre - Dios Jesús Cristo en Fátima, en Portugal, el 13 de mayo 1917. La madre del hombre - Dios, mi Señor y vuestro Jesús-Cristo, se ha dignado una vez más, hoy, 12 de mayo 2007, a las 16:04 horas, visitarme. Yo, que la amo muchísimo, la he visto y he besado sus santos pies y adorado su rosa que brilla en su sagrado pecho. He escuchado y escrito: Hijo mío, hijo mío, mis lágrimas son muchas, muchas. No se ha escuchado a los llamados que el Padre a través de mi corazón, ha dirigido a los hombres. Los sacerdotes y los altos mandos de la iglesia católica han desobedecido a mis amonestaciones, manipulando y divulgando, solo en parte, el mensaje que en Fátima había entregado a los tres pastorcillos. Mis lágrimas son ignoradas, también cuando estas se transforman ante el mundo, en perlas de sangre, chispeantes de dolor y de materna tristeza. Muchos, entre sacerdotes, hombres y mujeres me piden, rezando, que proteja al mundo y que prodigue gracias. ¿Pero ellos que hacen para merecérselas? Es verdad. Mi celeste manto protege a los justos, a los inocentes y a los beatos y no a los indiferentes, a los apáticos, a los egoístas y a los asesinos de la vida. ¡Es verdad! esto es debido a la suprema justicia del padre Adonay, mi Señor y vuestro Creador. Ya he dicho, hijo mío, que la esperanza de Fátima en mí sagrado corazón se ha hecho una pequeña, casi invisible, pequeña llama. ¡Sin embargo en Fátima he prometido que al final de los tiempos, con el glorioso retorno de mi hijo Jesús sobre la Tierra, mi sagrado corazón inmaculado triunfara! Y así será. Donde los justos y los pacíficos gobernaran el reino que nuestro señor Adonay instaurara en el mundo, sobre la Tierra. Antes de este supremo evento, estaré obligada a partir de este momento, a dejar libre el brazo de la divina justicia, el brazo de mi hijo, Jesús Cristo. ¡Sufro! sufro por esto, pero no puedo impedirlo. El grito de dolor de los justos, de los pacíficos ha alcanzado el cielo y ha suscitado en Dios - Padre la ira santa. Te pido hijo mío, una vez más, que difundas a todos este mensaje, para la salvación de esas almas que a pesar de todo, buscan la verdad. Almas buenas y pías que están marcadas en la frente por el sello solar. A ti te confío este cometido, siervo de Cristo, con la orden de desenmascarar el rostro del anticristo, ya definido y evidente. A ti, hijo mío, confío esta misión junto a tu dulce y solar compañera espiritual Alea, mi doncella e hija. Tened fe y no temáis, la luz de Cristo unge continuamente vuestros espíritus sedientos de amor y de justicia. ¡Tened paz! bendigo en el santo nombre de Cristo a todos aquellos que acompañan vuestro camino en el mundo: vuestros hermanos, vuestras hermanas que vosotros debéis servir y que son tiernamente devotos a mí. ¡Paz! La Inmaculada Concepción A través de Giorgio Bongiovanni Sangración de los estigmas Sant´Elpidio a Mare (Italia) 12 de mayo 2007 16:04 horas Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

El Espíritu Santo en el Mensaje de Fátima; la Santa Madre insiste

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar