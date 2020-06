La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"





125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 14 de Junio de 2020 - Año II-Edición Nº 84 CORPUS CHRISTI A raíz de la restricción impuesta por la pandemia, este año no se realizará la Solemne procesión de Corpus Christi alrededor de la Plaza Eduardo Costa. Este domingo 14 de junio después de la Santa Misa de 11 hs. se realizará la Adoración al Santísimo. Ambas ceremonias se transmitirán en directo a través del Facebook: Catedral Santa Florentina - Campana. En este día la Iglesia tributa a la Eucaristía un culto público y solemne de adoración, gratitud y amor. La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. San Juan Pablo II nos decía al respecto: Oh Jesús, único alimento sustancial de las almas, reúne a todos los pueblos alrededor de Tu mesa: es la realidad divina en la tierra, es una prenda de los favores celestiales, es la seguridad de la justa comprensión entre los pueblos y de la competencia pacífica para el verdadero progreso de la civilización. Alimentados por Ti y de Ti, oh Jesús, los hombres y mujeres serán fuertes en la fe, alegres en la esperanza, activos en las muchas aplicaciones de la caridad.

veneración del Santísimo después de la procesión de Corpus Chisti -Año 2019 12 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL "Reconocemos, agradecemos y acompañamos el esfuerzo y las iniciativas de las autoridades públicas y privadas para ayudar y paliar los efectos de esta pandemia y de la cuarentena, especialmente en los hogares de mayor pobreza y exclusión. Alentamos a vivir esta crisis como una oportunidad para sentarnos y pensar juntos estrategias concretas que ayuden a superar los niveles más críticos de la pobreza. Casi el 60% de la infancia y adolescencia de nuestra Patria viven y padecen este flagelo. Ante el dolor y vergüenza que nos genera o debería generar esta realidad, invitamos y llamamos a todas las Comunidades, Instituciones y Movimientos de nuestra Iglesia que peregrina en la Argentina a redoblar esfuerzo y dedicación para dar respuestas oportunas y creativas para cuidar la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. El Papa Francisco nos ha dicho "que todos somos responsables de esto", y alienta a que entre todas las instituciones hagan "todo lo posible para proteger a los menores". Por eso queremos una Argentina donde ningún niño, niña y adolescente sea privado de sus derechos esenciales, donde puedan crecer en familia, y así no les privemos de sus sueños y ganas de vivir." Extracto de la carta emitida por la Conferencia Episcopal Argentina con motivo del "Día mundial contra el trabajo infantil"-2020 CÁRITAS SANTA FLORENTINA La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino. Por la fe creemos que la presencia real de Jesús se da también en los pobres, en los enfermos y necesitados. Por eso hoy más que nunca, nos reunimos como comunidad creyente para hacer un llamado a toda la sociedad, con el fin de crear mayor conciencia y promover el compromiso con los hermanos más pobres y excluidos de nuestro país. En el contexto del distanciamiento social, la Colecta Anual de Cáritas se convierte en una oportunidad privilegiada de encuentro solidario. "TU GENEROSIDAD AUMENTA LA ESPERANZA" Para colaborar con Caritas - Parroquia Santa Florentina puedes hacer mediante mercado pago (imagen 2) o a través de la cuenta: Banco Santander Río - Sucursal Campana. Cuenta Corriente: 075-008431/4 CBU 0720075520000000843140 Parroquia Catedral Santa Florentina. CUIT: 30587114131 Con el tercio de las donaciones que le corresponde a nuestra parroquia se dará continuidad a las obras que Cáritas Santa Florentina está haciendo en Campana. ¡GRACIAS POR SUS DONACIONES! PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

