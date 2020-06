"No veía la hora de salir de la escuela para ir a entrenar al club"

En diálogo con La Auténtica Defensa, Nicolás Loureiro repasó cómo se enamoró del básquet en el Club Siderca. También comentó su adaptación a Canadá y reveló recuerdos que mantiene de aquellos años en Campana.

Los 30 años de Nicolás Loureiro pueden dividirse en dos partes iguales, aunque muy diferentes: los primeros 15 que vivió en Campana y los restantes 15 que comenzaron con la mudanza de su familia a Canadá y que lo llevaron a recorrer distintas partes del mundo a través del básquet. En aquella primera etapa nació su pasión por el deporte y el campanense lo recordó en diálogo con La Auténtica Defensa: "Comencé a jugar al básquet a los 5 años en el Club Siderca (hoy Club Ciudad de Campana). Tengo muy gratos recuerdos de mis profesores y mis compañeros. Pablo Gangi, Adriano "Hacha" Behocaray, "Tito" Schramm, "Riky" Palacio, Fede Horst, Gustavo Cichero y Marcelo Fernández fueron todos entrenadores que tuve la suerte de tener y me marcaron mucho. Inculcaron en mí una pasión temprana por el básquet, creando un ambiente agradable para que yo pueda crecer como persona y deportista, y enamorarme de este juego con el cual tengo la suerte de vivir hoy en día y usarlo como vehículo de vida para trabajar y conocer el mundo. Estoy muy agradecido y espero algún día, de una forma u otra, poder devolver todo lo que me dieron".

-¿Cómo fue la adaptación a Canadá?

-Fue un cambio grande, medio difícil al principio, por la parte cultural y el idioma. Tener que hacer la secundaria, con clases en otro idioma, fue muy difícil, me causaba timidez al principio. Pero luego pude superar la barrera del idioma y acostumbrarme a la cultura. Terminó siendo una buena experiencia.

-¿Cómo seguiste tu formación deportiva en Canadá?

-Partí a Canadá a los 15 años y allá jugué por cuatro años en High School (NdR: Secundaria), en la ciudad de Sault Ste. Marie para el Korah Collegiate. Tuve el privilegio de salir MVP de la liga en mi primer y mi último año de high school. Luego de graduarme me mudé a St. Catherines para estudiar Administración Deportiva en Brock University y tuve la suerte de jugar en el equipo universitario mi primer año, en 2007, cuando salimos campeones nacionales universitarios de Canadá. Un título histórico para esa universidad y otra linda experiencia de vida.

-Tras ese año no seguiste como jugador.

-En el segundo año universitario quedé fuera del equipo y debía tomar una decisión: o cambiarme de universidad para seguir jugando, lo que me llevaba a perder cursos académicos; o concentrarme en la parte académica y terminar mi educación en Administración Deportiva. Opté por esto y al mismo tiempo me empecé a convertir en entrenador.

-¿Qué te atrapó del básquet para querer desarrollarte a la par de este deporte?

-Mi papá jugaba y esa fue la primera razón por la cual empecé a jugar de chico. Una vez que me anotaron en el Club Siderca para jugar, gracias a los entrenadores que mencioné antes y mis compañeros, me divertí mucho y me enamoré del deporte. No veía la hora de salir de la escuela para poder ir a entrenar al club. Y no veía la hora que llegue el fin de semana para jugar el partido de la semana. Durante el verano vivíamos en el club jugando todo el tiempo. No quería despegarme de la pelota, la cancha, el club y mis amigos. Se generó una pasión demasiado grande y el básquet se convirtió en mi prioridad de vida.

-En la NBA, ¿te ven como argentino o por tu formación allá sos más local que extranjero?

-Jeje, es una buena pregunta. No lo sé, pero siempre cuando me preguntan de dónde soy, yo respondo que soy argentino. Me siento orgulloso de ser argentino.

-¿Qué recuerdos te quedan hoy de Campana? ¿Hay algo que extrañas particularmente?

-Los veranos jugando en el club, mis amigos, mis entrenadores, ¡la comida! Recuerdo la Heladería Real, los restaurantes La Glorieta e Italpast y también las pizzerías. Recuerdo el salir a andar en bici con mis amigos, ir a jugar al fútbol al campito, el ser felices sin tecnología ni responsabilidades. Eso es lo que más extraño. El mundo cambió mucho y muchas cosas que disfrutábamos demasiado en aquel momento hoy pasaron a ser secundarias.

-Hablando de recuerdos de aquellos años, entraste en contacto con dos entrenadores campanenses que te conocieron de muy chico como Pablo Gangi y Andrés Horst, quienes en estos días de pandemia han desarrollado una red de contactos por más de una decena de países de Latinoamérica para promover el Mini-Básquet. ¿Cómo supiste de ellos y qué te parece, desde tu experiencia, lo que han logrado armar para mantener motivados a los chicos en estos tiempos de aislamiento?

-Me enteré por las redes sociales. Es una iniciativa excelente. Los felicito por lo que están haciendo dentro de estos momentos de crisis para promover el deporte y estoy entusiasmado por participar en alguna de sus sesiones pronto (NdR: finalmente, ayer pudo concretarlo a través de Zoom, encabezando una charla sobre "Toma de decisiones"). Lo que hacen habla del compromiso que siempre tuvieron con hacer mejor a las personas y a la comunidad por medio del deporte. Son ejemplos de líderes a seguir.