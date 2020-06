La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jun/2020 Breves: Deportivas

MESSI: GOL Y ASISTENCIAS En la continuidad de la 28ª fecha de la Liga de España, que marca la reanudación del campeonato tras el parate por coronavirus, Barcelona goleó ayer 4-0 como visitante a Mallorca y tomó cinco puntos de ventaja sobre Real Madrid en lo más alto de la tabla. El encuentro significó el retorno a la cancha de Lionel Messi, quien fue determinante en la victoria del equipo catalán: brindó dos asistencias y anotó el cuarto tanto. Este sábado también jugaron: Espanyol 2-0 Alaves, Celta de Vigo 0-1 Villarreal y Leganes 1-2 Valladolid. Anteriormente, entre jueves y viernes, se habían enfrentado: Sevilla 2-0 Betis, Granada 2-1 Getafe y Valencia 1-1 Levante. La fecha se cierra hoy con tres encuentros: Athletic Bilbao vs Atlético Madrid, Real Madrid vs Eibar y Real Sociedad vs Osasuna. NAPOLI FINALISTA En Italia se disputó ayer el segundo partido desde el regreso de la actividad tras el parate por coronavirus: Napoli igualó 1-1 como local frente a Inter en el encuentro revancha de las semifinales de la Copa Italia. Con este resultado, los napolitanos avanzaron a la final, dado que en la ida habían vencido 1-0 en Milan. Su rival en la definición de este miércoles en el Olímpico de Roma será Juventus, que el viernes eliminó al Milan. BAYERN, A UN PASO Por la 31ª fecha de la Bundesliga, Bayern Munich venció ayer 2-1 como local a Borussia Monchengladbach y quedó a un paso de coronarse campeón: cuando restan tres fechas le lleva siete puntos de ventaja a su escolta, Borussia Dortmund, que este sábado derrotó 1-0 al Fortuna Dusseldorf con un gol de Haaland en tiempo adicionado. Los demás resultados de Alemania de ayer fueron: Colonia 1-2 Union Berlin, Hertha Berlin 1-4 Frankfurt, Paderborn 1-5 Werder Bremen y Wolfsburgo 2-2 Friburgo. Hoy cierran: Maniz vs Augsburgo y Schalke 04 vs Bayern Leverkusen. POSITIVO EN EL FEMENINO Rocío Vázquez, jugadora de San Lorenzo de Almagro, se convirtió en la tercera futbolista de Argentina que da positivo en el test de coronavirus. Los dos casos anteriores habían sido: Stephanie Rea, arquera de Excursionistas, quien ya se recuperó; y Camila Godoy, de River, que confirmó que tiene Covid-19 tras descubrir el contagio de su padre. BRASIL SE BAJÓ Brasil retiró su candidatura para organizar el Mundial Femenino de Fútbol de 2023 por la falta de garantías para el desarrollo del evento en el país, debido a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, informó la Confederación Brasileña. Además de retirar su candidatura, la CBF anunció su apoyo a la aspiración de Colombia, el otro país sudamericano postulado para el evento. OLÍMPICOS CON DNU Los atletas argentinos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio fueron habilitados por el gobierno nacional para retomar sus entrenamientos. Según el Decreto quedarán habilitados también los clubes y gimnasios pertinentes para que los deportistas llevan adelante su entrenamiento. Antes de este DNU, muchos atletas ya habían podido comenzar a entrenar debido a que sus deportes habían sido habilitados en sus respectivas provincias, como ocurrió con la natación en Córdoba, por ejemplo.



