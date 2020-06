Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

ANALIZAR: Josefina Vigo analiza sus posibilidades de retorno al Top Race Series mientras cumple con el aislamiento preventivo social y obligatorio en Olavarría. Luego de un año donde Josefina Vigo fue protagonista a lo largo de varias carreras, consiguiendo buenos resultados parciales y completando competencias a buen ritmo, la Ingeniera Industrial y representante de Olavarría, tiene ganas de volver al Top Race Series y analiza sus posibilidad VOLVER: Finalmente esta detención en el automovilismo le sirvió a Diego Fangio para terminar armando el auto para su padre Antonio que tomo la determinación de volver a desarrollar su propuesta dese arriba de un auto de carrera y el pelado se encuentra muy motivado y esperando el regreso del automovilismo a la alta competencia. SEÑAL: Hasta el momento los dirigentes encargados de regir los destinos de la categoría de los ciclomotores que realiza y desarrolla su campeonato en el circuito de San Andres de Giles no dieron ninguna señal de que se este trabajando como para pensar en una vuelta a la actividad para esta especialidad del mundo tuerca que se nutre de muchos equipos y pilotos que aguardan cuales serán los pasos a seguir. TRIUNFO: Viene de ganar el piloto de Campana y obtener el triunfo Ignacio Lopez,en la Tercera Fecha del Certamen de la Senior.en esta carrera virtual de karting desarrollada en el curso de la semana done el nacho puntea dicha certamen. AVANZADO: En la ciudad de Campana sus representantes llámese Fausto y Enea Ciaponi como el flamante campeón Lisandro Acosta tienen avanzados los trabajos en sus ciclomotores a la espera de saber cuando vuelve la actividad y cuando al menos el escenario estará abierto como para ir a probar y comenzar a girar algo que los chicos esperan con muchas ganas. RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal Motosport nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca. ACOMPAÑANTES: La vuelta de los acompañantes al Zonal está totalmente descartada Ante la incertidumbre que reina sobre el retorno del automovilismo en nuestro país, surgió el rumor que algunas categorías zonales podrían llegar a estudiar una posible vuelta de los acompañantes, lo que quedó totalmente desmentido desde diferentes entidades que tienen a cargo fiscalizaciones, y desde el mismo Automóvil Club, cuando se les formuló la consulta. IDEA: La idea de Gabriel De Lucca era ser integrante del campeonato virtual de la categoría ROTAX de karting de donde viene de ganar el campeonato pero las cuestiones personales le impidieron concretar esta posibilidad que le dejo ese sabor amargo de no ser de la partida. HERMANOS: Quienes si estan participando de este campeonato virtual de karting en la propuesta de Rotax son los hermanitos Santino y Baitista Panetta donde cada uno en su clase desarrolla su propuesta y viene de ubicarse tercero Santino que esta cuarto en el campeonato y décimo llego Baitista en su clase alejado de la pelea del campeonato hasta lo que va del presente torneo. INVERTIDAS: La propuesta de hacer carreras con grilla invertida va perdiendo fuerza ante la negativa de Mercedes aunque los demás equipos están de acuerdoLa propuesta de organizar carreras de clasificación con grilla invertida en dos eventos del Mundial de F1 ha perdido terreno en las últimas horas. Para salir adelante, necesitaría la unanimidad de los equipos y de momento no cuenta con eso. Las negociaciones se han detenido y parece improbable que la propuesta salga adelante. RESERVA: Chase Carey, de Liberty Media dijo: "una persona que dé positivo no llevará a la cancelación de una carrera y si un piloto tiene una infección, hay pilotos reserva disponibles". Está confirmado que el arranque de la temporada de la Fórmula 1 tendrá ocho primeras fechas carreras en apenas dos meses y existe la certeza de que nada parará este impulso de completar las máximas carreras posibles. Ni siquiera nuevos positivos por covid-19 detectados ´in situ´ en las carreras. ACUSADO: Un caso caratulado como "homicidio imprudente" tiene como acusado a un piloto que tiene programado su debut en el próximo Dakar.En España el Dakar siempre genera todo tipo de noticias. Desde las más encumbradas, como las que protagonizan Carlos Sainz, último ganador, o Fernando Alonso, entre otros. Pero también hay otras novedades, que no están vinculadas con el motor profesional, aunque sí son muy llamativas en el país europeo. ATENCIÓN: Si todo sigue como viene encaminado en este próximo Dakar la presencia del cordobes Pablo Copetti estaria asegurada y ya se trabaja pensando en lo que vendrá a partir del inicio del año próximo donde como sucede todos los años contara con el equipo para la atención de su cuatriciclo. BAJAR: "Todo lo que se haga para bajar los costos es muy bueno", Christian Martínez El máximo responsable del equipo Fiat Octanos asegura que la medida adoptada por la dirigencia del TopRace es verdaderamente muy buena pensando en las economía no solo de los pilotos sino también de los equipos. Hace algunos días atrás la categoría TopRace decidió tomar una importante decisión pensando en el futuro de su campeonato 2020 y para hacerle frente a los serios problemas económicos que atraviesan los equipos producto de la inactividad como consecuencia de la cuarentena que se dio por el avance del Covid-19 en nuestro pais DESARROLLANDO: El equipo británico, que está desarrollando un prototipo 4x4, tiene al catalán entre sus planes para que sea el piloto tester en la próxima competencia.El equipo Prodrive se prepara para afrontar el Dakar 2021 con el prototipo 4x4, que desde la edición 2023 de la competencia será la categoría principal, y tiene a Nani Roma como uno de los principales candidatos para desarrollarlo en competencia. CANCELÓ: El Moto GP tuvo que anular las citas previstas para el 30 de agosto y el 25 de octubre, respectivamente y ya son 13 fechas alteradas. El Moto GP tiene pactado volver a las pistas en el mes de julio, pero hoy sumó dos nuevas cancelaciones en su calendario 2020 y ya 13 las fechas alteradas por la pandemia del coronavirus. La categoría anunció a través de un comunicado de prensa la anulación de las pruebas en Silverstone y Phillip Island. DEFINICION: El automovilismo es mi vida así definió el piloto de Los Cardales su relación con el deporte motor y las expectativas de cara a la reanudación Si hablamos de referentes dentro del Turismo Pista surgir inmediatamente el nombre de Claudio Cruzado como uno de ellos, quien afrontó su debut a nivel zonal hace una veintena de años y la actualidad lo encuentra ampliamente vigente dentro del nivel nacional, siendo parte de la Clase Uno de la misma. CONFIRMAR: Después de todos los inconvenientes generados por la pandemia de coronavirus, el Mundial de Motociclismo ha podido develar el calendario 2020, el cual comenzará en el circuito de Jerez de la Frontera el próximo 19 de julio. El nuevo diagrama no finalizará más tarde del 13 de diciembre y estará compuesto por un máximo de 17 Grandes Premios, incluido el ya disputado en Qatar el pasado mes de marzo. Los GP de Las Américas, Argentina, Tailandia y Malasia deberán ser confirmados o no antes del 31 de julio, por lo que el trazado Internacional de Termas de Río Hondo aun está en el GPS del Mundial. LANZAR: En el taller de Tulio Crespi, en Balcarce, no se detienen las labores, y el reconocido constructor ha lanzado el renovado chasis Tulia XXV que cuenta con el nuevo sistema de protección en el habitáculo, el Halo, siendo el primer auto de fórmula hecho en Argentina en contar con dicho elemento de seguridad, y que -si bien su uso es optativo- se evalúa reglamentarlo en el futuro para la Fórmula 3 Metropolitana. ARMADO: En el taller de DRS Team, ubicado en San Fernando, Buenos Aires, se realizan los últimos trabajos en las flamantes unidades que estarán listas en breve, para ponerlas en pista una vez que se habiliten las pruebas y competencias, luego de más de tres meses de inactividad del automovilismo. MELLIZOS: Recientemente nos llegó la información acerca de un Ford que será alistado en el taller de los hermanos de Ituzaingó. En estas semanas se hará una profunda revisión del chasis, motor y suspensiones,la idea de los mellizos con la firma idea de desembarcar en la Clase GTA del Regional INTERESADOS: El Dodge 1500 con el que Juan Palazón debutará en el Procar2000 cuando se reactive el automovilismo. El piloto de Tandil será una de las caras nuevas que tendrá el Procar2000 cuando se reanude el campeonato 2020. Varios pilotos están interesados en sumarse al Procar2000 y uno de ellos es Juan Palazón, quien cuando se reactive el automovilismo, se convertirá en una de las caras nuevas que tendrá la categoría con un Dodge 1500. ESPAÑOL: El proyecto de un nuevo equipo español de Fórmula 1 sigue en pie a pesar de la situación por la pandemia del coronavirus. Con las nuevas medidas de la FIA y la Fórmula 1 con la reducción de costos y el límite presupuestario de los equipo hay varias alternativas que se manejan y algunos se animan a soñar. Por tal motivo había un proyecto de un nuevo equipo de Fórmula 1 español encabezado por Adrián Campos y Salvatore Gandolfo, copropietarios de Campos Racing, con el apoyo de Monaco Increase Management (MIM). DAKAR: Con énfasis en la seguridad, lanzaron el Dakar 2021.que se vendrán en Aarabia Saudita.Con mayor énfasis en la seguridad, presentaron el Dakar 2021, que se realizará entre el 3 y el 15 de enero en Arabia Saudita.Tal como este año, la competencia comenzará en Jeddah, al este del país. Constará de 12 etapas y la jornada de descanso será el 9 de enero, en Ha´il. SEGUNDA: El CARX dio a conocer a través de un comunicado que la segunda fecha del torneo 2020 será en la "Fortaleza" de Ata Gracia una vez que vuelva la actividad.El Campeonato Argentino y Sudamericano de Rallycross (CARX), fue una de las pocas categorías que pudo comenzar su temporada antes de que la cuarentena obligatoria por el Coronavirus suspenda la actividad, ya que realizó su primera fecha el 15 de marzo en Concepción del Uruguay. En las últimas horas, se confirmó el escenario de la segunda cita una vez que vuelva la acción, será en la "Fortaleza" de Alta Gracia. PRUEBAS: Racing Point probará con su auto 2020 en el autódromo británico de Silverstone Racing Point informó que realizará una jornada de test el próximo 17 de junio en Silverstone, donde estarán con Lance Stroll a bordo del RP20.Es el primer equipo que confirma que girará con su actual chasis 2020, y será la primera aparición de un equipo de Fórmula 1 con su actual chasis desde la pretemporada que se celebró en febrero en Montmeló, Barcelona. EXCLUSIVO: Está en California y es uno de los clubes de carreras más exclusivos del mundo. Las propiedades tienen un valor de hasta 7 millones de dólares.Hay gente con presupuestos como para darse gustos muy caros y sofisticados. Y para muestras vale conocer este exclusivo club de millonarios fanáticos por los autos de carrera. El Thermal Club en Estados Unidos tiene un límite de 500 miembros y sus construcciones asombran.Es sabido que el estado de California es uno de los territorios que alberga algunas de las propiedades inmobiliarias más caras de Estados Unidos. Por eso, no es extraño que sea allí donde está situado este super exclusivo club de amantes de los autos y la velocidad, con mansiones que tienen vista al circuito y un complejo hotelero gigante. 100% ELÉCTRICO: El Lancia Delta un histórico auto del Rally Mundial vuelve a fabricarse pero eléctrico Los autos eléctricos están de moda y las empresas tratan de atrapar a los clientes con modelos que realmente les llame la atención, que por el momento los autos sin combustión no generan.Por tal motivo quieren recuperar ese paladar por los autos con los modelos clásicos más queridos del mundo del automóvil.En los últimos tiempos han aparecido muchos modelos retro como los Alfa Romeo Spider y Giulia GT que volverán modernizados y 100% eléctricos haciéndolos interesantes para el público. INTERVENIDO: Han transcurrido 6 años y medio del accidente de Michael Schumacher en Los Alpes franceses y desde entonces fue muy poca la información que se conoció, salvo que sufrió lesiones cerebrales graves producto de la caída mientras esquiaba. Ahora se supo que el alemán de 51 años pasaría nuevamente por el quirófano para ser intervenido. TRANSFUSIÓN: Philippe Menasché, que le realizó a Schumacher un tratamiento con células madre procedentes del corazón, se encargará de una nueva transfusión. "El objetivo es regenerar el sistema nervioso central de Michael", señaló el facultativo. Por su parte el doctor Nicola Acciari, neurocirujano del Hospital Bellaria de Bolonia, manifestó que el expiloto de Ferrari y Mercedes sufre de atrofia muscular y osteoporosis: "En los últimos 20 años, la ciencia ha progresado DEBUTAR: El piloto de San Martín está trabajando para dejar listo del Renault Clío con el que se sumará a la Clase 3 de ALMA convirtiéndose en una de las caras nuevas que tendrá la categoría.El Clío con el que Sebastián Ibarra debutará en la Clase 3 de ALMA cuando se reactive el automovilismo. GESTIONES: En reciente nota Juan Belaustegui decía: La verdad que en este punto estamos viendo ,en mi caso ya estuve haciendo gestiones con las autoridades correspondiente dado en que como estamos al aire libre en el medio de un campo, entiendo que con el correspondiente protocolo se podría permitir al menos poder probar con el distanciamiento correspondiente y empezar como para que los pilotos entrene y nosotros poder en parte solventar el mantenimiento del circuito algo que aun no se pudo conseguir y veremos en los próximos días que puede ocurrir con el circuito de motocross en Zarate.

