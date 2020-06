La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jun/2020 Coronavirus: Campana sumó 28 casos en 72 horas







Además, en este período se confirmaron la quinta víctima fatal y cuatro nuevas altas médicas. Así, el número de contagios totales ascendió a 100 y los casos activos llegaron a un máximo de 58 en nuestra ciudad. La Secretaria de Salud señaló que se trata del "momento más importante" desde que comenzó la pandemia. Ayer, en el marco de operativos sanitarios que realizó la Municipalidad de Campana en los barrios Santa Florentina y San Felipe para detectar posibles casos de coronavirus, la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, aseguró que "estamos en el momento más importante" desde que comenzó la pandemia. Y los números de los últimos tres días avalan la afirmación de la funcionaria: en estas 72 horas, nuestra ciudad sumó 28 contagios. La cifra surge de los datos discriminados que entregó anoche el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde Campana figura con un total de 100 casos positivos. De esta manera, los casos activos (personas que están cursando la enfermedad) son actualmente 58, cifra máxima en Campana desde que comenzó la pandemia. Los restantes 42 contagios se dividen entre 37 ya recuperados (se sumaron cuatro pacientes que recibieron el alta médica) y 5 fallecidos. La quinta víctima fatal en nuestra ciudad se confirmó el domingo: un hombre de 51 años perteneciente a una familia del barrio La Josefa que, a principios de junio, ya había sufrido otro fallecimiento en el marco de esta pandemia (según trascendió, se habrían detectado ocho casos positivos en esta familia). En este contexto, desde la Secretaría de Salud del Municipio les solicitaron a los vecinos mayor responsabilidad en el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio que tiene el objetivo de minimizar contagios de Covid-19. "Cualquier persona puede ser portadora del virus, por eso es muy importante que se cumpla la cuarentena", enfatizó la titular de la cartera, Cecilia Acciardi, al tiempo que recordó que sigue vigente el decreto que no permite tener reuniones sociales y que solo está permitido salir para realizar trabajos esenciales, compras de mercadería, productos de limpieza, medicamentos y concurrir al hospital. Además, remarcó la importancia de respetar el distanciamiento social de más de un metro y medio, el uso de tapabocas, y el lavado frecuente de manos con agua y jabón para prevenir la propagación de la enfermedad. "Evidentemente hay algunas cuestiones que están fallando, porque los positivos siguen sumándose, algo que en parte era esperado, porque Campana no está ajena a lo que está sucediendo en el país y en el mundo; pero por otro lado, cuando indagamos cómo se produjeron estos nuevos contagios nos enteramos que se están dando reuniones", señaló Acciardi. "El contagio intrahogar es muy difícil de evitar, por las características del virus, pero cuando vemos que hay contagios entre vecinos o entre parientes, es evidencia de encuentros, reuniones o visitas; situaciones en las que bajan las medidas de protección", amplió ayer en diálogo con medios locales. En esta línea, Acciardi pidió "proteger a los adultos mayores" especialmente. "Aquellas familias que estén compuestas por gente mayor o con factores de riesgo, deben extremar estas medidas", sostuvo. Por su parte, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, instó a todos los vecinos que tienen los síntomas o dudas, que asistan a los centros de salud o al Hospital San José utilizando el tapabocas porque "no consultar a tiempo puede dar mayor gravedad" a la enfermedad y a los posibles contagios. "Esta situación es muy difícil para todos, pero tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene quedarse en sus domicilios para prevenir que el virus se propague y se aumenten la cantidad de casos positivos en la ciudad", finalizó. De acuerdo a las estadísticas brindadas por la provincia de Buenos Aires, de los 100 casos que registra Campana, 53 corresponden a mujeres; y 46 a hombres (hay un caso no identificado). Y de ese total, 25 son jóvenes de entre 20 y 29 años; y 22 tienen entre 30 y 39 años. Son las dos franjas etarias que mayor cantidad de casos han reportado en nuestra ciudad.

EL REPORTE DE CAMPANA QUE DIFUNDIÓ ANOCHE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA, CONFIRMANDO UN TOTAL DE 100 CASOS PARA NUESTRO MUNICIPIO. ESCOBAR SUPERÓ LOS 300 CASOS Entre los municipios vecinos, el que lidera las estadísticas de contagio es Escobar, que ayer confirmó un total de 303 casos desde que inició la pandemia. De esa cifra, 30 positivos se conocieron en las últimas 72 horas. En el panorama discriminado, Escobar cuenta actualmente con 199 casos activos (pacientes que están cursando la enfermedad), 86 recuperados y 18 fallecidos. Por su parte, Pilar informó ayer 10 nuevos infectados y llegó a 277 casos totales. De ellos, 191 se encuentran activos; 77 han recibido el alta médica; y 9 han fallecido. En tanto, en las últimas 72 horas, en Zárate se confirmaron siete nuevos casos positivos (dos fueron revelados ayer) y, de esta manera, la vecina ciudad cuenta ahora con un total de 79 contagios desde que se inició la pandemia. De esa cifra, 45 se encuentran activos, 32 son casos recuperados y 2 personas que han fallecido. Finalmente, Exaltación de la Cruz no ha tenido nuevos contagios en los últimos días y se mantiene con un total de 12 casos desde que inició la pandemia. Sin embargo, este lunes sufrió su tercera muerte: un vecino de Parada Robles que llevaba diez días de internación en el Hospital San José de Capilla del Señor. TRES POSITIVOS EN PREFECTURA CAMPANA En tanto, en Ibicuy se contagiaron 14 prefecturianos y se generó el mayor brote de Entre Ríos. Entre los 28 casos nuevos confirmados en nuestra ciudad en las últimas 72 horas se encuentran tres contagios registrados en Prefectura Campana: dos de ellos corresponden a efectivos que comparten un departamento céntrico, mientras que el tercer positivo pertenece a una mujer. La noticia de estos tres casos que se dieron en Prefectura Campana llegó casi en simultáneo con un contagio masivo que se produjo en Ibicuy, donde al menos 14 prefecturianos han dado positivo de coronavirus. Esta situación generó que el Departamento de Islas de Ibicuy, que apenas tenía un caso en su haber, cuente ahora con un total de 23 infectados desde que comenzó la pandemia (en el resto de la provincia de Entre Ríos solo se registraron 77 casos desde que inició la pandemia). Producto de esta situación, el Intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán, debió ser hisopado y es una de las 160 personas que se encuentran aisladas en el distrito, que debió retroceder nuevamente a la Fase 1 después de haber llegado a habilitar salidas recreativas, como caminatas y pesca, entre otras actividades. Otras localidades entrerrianas cercanas que, por precaución ante este brote, también retrocedieron a la Fase 1 de la cuarentena fueron Ceibas, Feliciano y Villa Paranacito. En cambio, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el Sector de Islas de Campana, Zárate y San Fernando no se han registrado todavía casos positivos de coronavirus. POLÉMICA POR UN CASO EN MC DONALD´S El domingo se conoció el caso positivo de una joven que trabaja en el Mc Donalds de nuestra ciudad (su contagio se habría dado por un contacto estrecho, dado que tendría un familiar internado por coronavirus). A partir de esta noticia se generó una denuncia contra la gerencia del local de comidas rápidas, que habría tratado de mantener oculta la situación. En ese contexto, Arcos Dorados Argentina S.A emitió un comunicado negando "rotundamente" que se haya intentado ocultar el caso. "Muy por el contrario, apenas tomamos conocimiento que una empleada del citado local dio resultado positivo de COVID-19, informamos a las autoridades municipales, presentando toda la documentación requerida por los protocolos oficiales del municipio", señalaba el texto. "Asimismo, procedimos al cierre del local para realizar una desinfección y sanitización, proceso que también se lleva a cabo en cada cambio de turno de trabajo. Por otra parte, a partir de esta confirmación, procedimos al aislamiento de los 10 compañeros que habían tenido contacto estrecho con ella", agregaba el comunicado conocido el mismo domingo. Poco después de esa aclaración se difundió un audio telefónico de la joven con quien sería una de sus superiores, que la reprendía por haber alertado a sus compañeros de trabajo que ella era un caso sospechoso (dado su contacto estrecho con un infectado). Esta comunicación se dio cuando la joven todavía estaba a la espera del resultado de su hisopado.

