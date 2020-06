Abella, Sánchez Negrete y 11 Concejales oficialistas denunciados penalmente

El abogado Gustavo Barros comenta sus motivaciones y la denuncia que presentó la semana pasada sobre la reciente creación de la Agencia de Recaudación Municipal, cuya dirección sería ocupada por la Concejal Romina Vulich.

El pasado miércoles 10 de junio, el abogado Gustavo Barros (61) revisó el escrito por última vez. Adjuntó el PDF, escribió la dirección de correo electrónico, el asunto, y apretó "Enter". "Por esto de la cuarentena, se puede hacer denuncias electrónicas. Lo interesante es que a la media hora tenía un acuso de recibo en mi computadora", dice a La Auténtica Defensa y agrega que al día siguiente la Fiscalía N°1 a cargo de la Dra. Mabel Amoretti se había comunicado con la Municipalidad. La maquinaria se puso en marcha.

La extensa denuncia tiene 11 páginas, y Barros pide que se investigue "la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público (art. 248 Código Penal) y nombramiento y aceptación ilegal de cargo (artículo 253 Código Penal) y/u otros delitos".

Concretamente, los señalados son el Intendente Sebastián Abella, su Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Abel Sánchez Negrete, y 11 Concejales de Juntos por el Cambio: Marina Casaretto, Luis Gómez, Romina Vulich, Javier Contreras, Karina Sala, Ernesto Meiraldi, Mariela Schvartz, Diego Lis, Christian Amaya, Luis Costa, y Valeria Barbieri (suplente de Romina Buzzini).

"Tal como surge del Expediente Municipal Nro. 4016-14426-0-2020 el Intendente Municipal Sebastián Abella remitió como iniciativa del Departamento Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante de Campana un proyecto de Ordenanza "Creando la Agencia de Recaudación de Campana" Órgano descentralizado dependiente del Intendente el que ingresado en el Concejo Deliberante fue identificado como expediente 19302. Ese expediente fue tratado en sesión del 23/04/2020 por el Legislativo. Durante el debate en el Concejo Deliberante, en uso de la palabra, los Concejales Oscar Trujillo y Axel Cantlon advirtieron y adelantaron el voto negativo de sus bloques, atento que el proyecto violaba disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. Y la concejal Romina Vulich defendió la votación del proyecto enviado por el Ejecutivo. Esta ordenanza viola y contradice lo exigido por una ley provincial y la Constitución Provincial. Pese a ello, se sometió a votación y fue aprobada por los votos positivos de los once (11) Concejales que se denuncian", dice el escrito.

La controversia surge porque la concejal Romina Vulich (Juntos por el Cambio) votó la creación de un organismo que ella misma va a dirigir, y de hecho fue nombrada a tal efecto, circunstancia que está prevista y prohibida por el Art. 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Es fácil opinar con el diario del lunes, pero el error manifiesto fue que Vulich estuviese presente en la sesión. Tal vez, si hubiese Vulich pedido licencia y un concejal suplente hubiese levantado la mano, el supuesto dolo descripto en la denuncia sería materia de interpretación.

"Son delitos de poca cuantía en cuanto a la pena, delitos menores como se llaman, pero creo que tienen entidad suficiente como para ser denunciados", dice el abogado Barros.

LAD: El texto del Artículo 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades es bastante claro ¿Puede haya sido un riesgo calculado por parte del Ejecutivo?

Noooo… si bien la pena de prisión es de un mes a dos años, y si la condena es en suspenso o con una probation, implica una inhabilitación especial para ejercer cargo público. Un funcionario público como Sebastián, que ganó por tanto margen en se segunda elección, debe tener un poco más de cuidado. La mayoría no es impunidad. Durante la sesión de concejo deliberante hubo una advertencia de parte de algunos concejales de la oposición respecto a que iban a aprobar una ordenanza ilegal que contradecía la letra de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Así y todo, se aprobó ya que el oficialismo tiene mayoría simple. La conducta del Intendente, de su Secretario Legal y Técnico, y de los concejales que levantaron la mano, según mi criterio configuran un delito, que está contemplado en el Art. 248 del Código Penal; además de que el Art. 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dice explícitamente que nadie puede ejercer un cargo por el cual votó para su creación. Después, el Art. 253 del código penal dice que el que acepta la designación de alguien en un cargo que no reúne los requisitos, comete un delito. Así lo interpreto yo, y después determinará la justicia si los hechos mencionados son o no delito. Y si es delito, la fiscal deberá actuar en consecuencia, elevando a juicio la causa. Se puede crear el organismo, es absolutamente legal y legítimo, pero quien asuma la dirección y estará a cargo será una persona que designe el Ejecutivo con acuerdo del Concejo Deliberante. Y dice también que quien asuma ejercerá su cargo durante el tiempo que lo establezca la ordenanza. La ordenanza no establece tiempos, así que queda en manos del Intendente… En otro artículo la agencia da la posibilidad de crear algún tipo de tasa ese mismo organismo, que también son facultades delegadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades al Concejo Deliberante… por esa misma razón la Fiscal e Impositiva pasa necesariamente por el Concejo Deliberante. No puede quedar sólo en manos del Ejecutivo, ni municipal, ni provincial y nacional. Es una atribución específica del poder deliberativo. Para mí no hay lugar a otra interpretación, sin embargo la propia Agencia tiene atribuciones que no corresponden, lo cual sería harina de otro costal y son cuestiones que no están en la denuncia. Mi presentación va por el lado de que se ha cometido delito en la manera que fue creada la Agencia. Después, el funcionamiento de la Agencia y sus atribuciones puede ser revisado en otro fuero: el Contencioso Administrativo. Creo que el concejal Axel Cantlon presentó un recurso ante el Intendente para que revea esta circunstancia, de manera tal de agotar la vía administrativa y luego sí acudir a la Justicia. Sobre el acto administrativo en sí no denuncié nada, porque esa es tarea de los concejales o de algún particular que en el día de mañana se vea afectado en una acción u omisión del municipio o de la agencia de recaudación que creó.

LAD: Estamos acostumbrados a escuchar múltiples denuncias y acusaciones en el Concejo Deliberante, pero quedan ahí. Algunos señalan que su presentación tiene motivaciones políticas, funcionales a la oposición. De hecho, usted fue funcionario de Stella Giroldi.

Alguno puede interpretar que esto tiene intencionalidad política, pero no es así. Cuando me convocaron desde el gobierno de Stella Giroldi, justo había terminado un posgrado de Derecho Municipal. Creo que me llamaron por mi capacidad y no por mi posición política porque nunca participé en política. Nunca estuve afiliado a ningún partido. No creo que esa designación, de hace casi 10 años haya sido por partidismo, y tampoco lo hay ahora de mi parte. A ver: todos hacemos política, y eso pasa por una definición filosófica de qué es la política. Pero acá, como ciudadano, vi la necesidad ante lo que yo considero lo que es una conducta delictiva, presentarla a la justicia penal, independientemente de cualquier motivación partidaria. Eso se lo dejo a los Concejales, para eso está el Concejo Deliberante. Yo no tengo nada que ver ahí: yo no tuve instrucciones ni directivas, ni nada. Mi denuncia fue a título personal.

LAD: Antes de enviar la denuncia, ¿tuvo algún contacto con alguien del oficialismo?

No. Después de la presentación, llamé a un colega con quien tengo buena relación. Le avisé que había presentado la denuncia y que él estaba incluido… tengo mucha gente conocida que se dedica o se dedicó a la política. Con el Concejal Luis Gómez, por ejemplo. Siempre he tenido un trato amistoso y afable con él. Y también está en la denuncia. Yo no puedo discriminar entre 11 votos a este sí, a este no. Los 11 votaron en forma afirmativa, según mi criterio violando la Ley. Simplemente cumplí con un deber ciudadano. Sea a nivel municipal, provincial o nacional, sea del color que sea, a veces la mayoría los confunde y creen que les da derecho a hacer algo en contra de la ley. La verdad es que a los 61 años que tengo, me cansé… esto es lo que creo, y lo que creo es que esto que hicieron no se puede hacer. Menos desde la función pública, rasgándose las vestiduras y diciendo que legislan para el pueblo.

LAD: ¿Qué responsabilidad le atribuye a Sebastián Abella?

Creo que fue legalmente mal asesorado, o por lo menos con una interpretación distinta a la mía. Y hablo específicamente: el Dr. Sánchez Negrete es el que firmó los decretos de creación y promulgación de la ordenanza de la creación de la agencia. De vuelta: creo que tenía la obligación a esta edad, por mi profesión, hice lo que había que hacer. De la misma forma que si mañana me entero que alguien roba en una panadería. Pero no soy yo el que condena, el que condena es el Juez. Nadie tiene la verdad y la certeza absoluta, por eso recurrimos a un tercero para que decida, en este caso la justicia. Por supuesto, tengo la motivación de tener razón.

LAD; ¿En algún momento usted fue sondeado para participar de la actual gestión municipal?

No me tienta la función pública. Sí he participado con Abella en algunas comidas por amigos que tenemos en común. También he estado en contacto con Sergio Roses en su momento, cuando recién estaban arrancando… Tengo muchos amigos y conocidos que se dedican a la política. Pero eso no significa que yo tenga aspiraciones políticas, ni de algún cargo o de algún puesto. Si alguna vez me lo ofrecen, será porque reúno los requisitos suficientes y necesarios, no solamente legales sino de capacidad como para ocuparlo. Pero no fui tentado para ningún cargo. Sí he participado e hice lo que pude desde afuera cuando se me pidió un mano; incluso he recibido consultas, pero es habitual que por mi profesión sea consultado desde distintos sectores. Yo lo tomo como lo que son: un cliente. No otra cosa.

Sobre el final de su presentación en la UFI 1, el Dr. Barros solicita una medida cautelar de no innovar en cuanto a la creación de la Agencia de Recaudación Municipal "creada mediante actos voluntarios típicos que contravienen el presupuesto de la norma penal, lesiona y pone en peligro bienes e intereses tutelados por el Derecho. Podría ocasionar gastos, erogaciones, cambios de partidas".

Como se dijo, la denuncia implica una potencial inhabilitación para ejercer cargos públicos por 2 años. Fuentes consultadas, indicaron a La Auténtica Defensa que más allá que la denuncia prospere y los señalados sean hallados culpables, dados los tiempos de la Justicia y la necesidad de contar con una Sentencia Firme para que se dé curso a la inhabilitación para ejercer un cargo público, nada indicaría que Abella no llegue finalizar su actual mandato.