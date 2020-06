Giroldi busca fomentar la donación de plasma entre pacientes recuperados del Covid-19

Su Proyecto de Comunicación al Ejecutivo ingresará en el Orden del Día de la sesión del Honorable Concejo Deliberante de este jueves. Con fecha de ayer martes, la concejal del bloque PJ-Frente de Todos, Stella Maris Giroldi, ingresó al Concejo Deliberante de nuestra ciudad un Proyecto de Comunicación al Ejecutivo municipal con el que busca fomentar la donación de plasma entre los pacientes locales que fueron dados de alta luego de haber sido diagnosticados con COVID-19. "Por supuesto -comentó Giroldi- no se puede obligar a nadie a donar y yo no pido eso, pero sí que sea parte de la política vigente invitar a los pacientes recuperados que lo hagan y que los asesoren convenientemente. Por experiencia propia, a mí me consta que los vecinos de Campana son muy solidarios. Si están bien informados y asesoraros, no me caben dudas que van a donar para que otros pacientes en riesgo puedan sanar y continuar con su vida. Los tratamientos con plasma están dando resultado y de hecho la provincia de Buenos Aires reportó que 26 pacientes respondieron favorablemente al plasma lo cual es una gran noticia, y no hay tiempo que perder". En ese sentido, la ex Intendente y Diputada Provincial de nuestra ciudad también expresó que existe "un Proyecto de Ley en la legislatura bonaerense para declarar de interés Provincial la donación de plasma rico en anticuerpos a pacientes infectados de COVID-19 por parte de pacientes recuperados". El proyecto de Comunicación presentando por Giroldi solicita al Departamento Ejecutivo de Campana la adhesión al proyecto de Ley E-158/20-21, "por entender que dicha norma favorece las acciones de salud de pacientes infectados con COVID-19, en el marco de la actual pandemia que aqueja a los habitantes de nuestra Nación" y que a través de la Secretaría de Salud inste "a los pacientes recuperados de COVID-19 acercarse a Centros de Hemoterapia y/o Bancos de Sangre habilitados a los efectos de constituirse en donantes".

Giroldi busca fomentar la donación de plasma entre pacientes recuperados del Covid-19

