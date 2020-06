La Comisión de Género de la UCR cuestionó la intención de expropiar Vicentín

Su presidente, Karina Sala, aseguró que "con la intervención de la empresa, el Gobierno Nacional avasalla una vez más al Poder Legislativo y al Judicial y viola la propiedad privada garantizada por la constitución. La Comisión de Género de la Unión Cívica Radical (UCR) cuestionó la intención del Gobierno Nacional de expropiar la empresa Vicentín. La titular del área radical, aseguró que "con la intervención, están avasallando una vez más al Poder Legislativo y al Judicial y viola la propiedad privada garantizada por la constitución Nacional". Y añadió: "El Estado puede tomar la decisión de intervenir una empresa mediante una Ley que pase por el congreso; y eso aún no sucedió, por lo tanto, no existe". Sala también afirmó que "con esta actitud autoritaria y antidemocrática, están pasando por encima de la autoridad de un juez a cargo del concurso de acreedores del grupo Vicentín". "Esta medida justificada en una supuesta soberanía alimentaria nos remonta a maniobras de un pasado que muchos pensamos que no volvería y que costaron muy caras a los argentinos", recordando que este modelo con "pésimos resultados" ya fue utilizado por el kirchnerismo con Aerolíneas Argentinas, Ciccone y Aguas Argentinas. Siguiendo con esta línea, la consideró "innecesaria" y "peligrosa" ya que "llena de incertidumbre a las empresas que en un futuro quieran invertir en el país. La intervención parece ser el puntapié inicial para manejar el mercado de granos y cumplir el sueño de volver a la antigua junta nacional de granos". "Si la excusa es que el grupo Vicentín tiene problemas económicos, a las empresas en crisis no se les puede dar ninguna seguridad ni garantía que ante una situación extrema puedan contar con el gobierno, ya que se les volverá en contra", aseveró Sala. Para finalizar, manifestó que "las sospechas que generaban los comentarios de algunos funcionarios, ahora se confirman, y lo peor es que no se trata de opiniones aisladas del kirchnerismo más duro, sino que representa un modelo de gobierno autoritario que no respeta la división de poderes ni tiene respeto por la propiedad privada".

Las integrantes de la Comisión de Género de la UCR se mostraron en desacuerdo con la medida (Foto: Archivo)



La Comisión de Género de la UCR cuestionó la intención de expropiar Vicentín

