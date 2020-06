La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jun/2020 Campana recibió 25 millones de Provincia







El intendente Abella confirmó la asistencia económica en videoconferencia con el gobernador Kicillof y el resto de los jefes comunales de la Primera Sección Electoral. Como si fuera una errante en el desierto económico provocado por la pandemia, este martes Campana encontró un oasis donde saciar sus obligaciones financieras. En videoconferencia, el gobernador Axel Kicillof le confirmó al intendente Abella y al resto de sus pares de la Primera Sección Electoral el giro de fondos no reintegrables para asistirlos con diferentes erogaciones, entre ellas el pago de una parte de los salarios. Kicillof y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, encabezaron la firma de convenios de asistencia financiera destinados a proveer a los municipios de la Primera y también de la Tercera y la Octava Sección Electoral con mayores recursos en el marco de la pandemia por coronavirus. "Desde que empezó la pandemia llegamos a un acuerdo para tener la posibilidad de articular la ayuda financiera con el Gobierno nacional, no solo para afrontar los gastos esenciales de la Provincia, sino para garantizar las prestaciones básicas de los municipios", explicó Kicillof. Fuentes municipales le confirmaron a La Auténtica Defensa que el giro a Campana es de 25,6 millones de pesos. En marzo, el Municipio había informado que la recaudación había caído un 70 por ciento producto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso motivó la sanción de la emergencia Económica y, luego, una actualización en los impuestos locales, que la Asamblea de Mayores Contribuyentes terminó de aprobar la semana pasada. El mandatario provincial señaló que el objetivo es que los municipios puedan "reemplazar parte de los recursos perdidos con recursos provinciales, sabiendo que tienen que seguir adelante, afrontando los gastos generales, el pago de salarios y los gastos adicionales vinculados a la pandemia". Kicillof detalló además que la asistencia se realiza a través de tres herramientas: "Un fondo salarial, un fondo de emergencia Covid-19 y un fondo adicional por la utilización de las camas extrahospitalarias". La Primera Sección recibió un total de 991,7 millones de pesos, en tanto que la Tercera se hizo acreedora de 789,8 millones y la Octava recibió otros 93,6 millones de pesos, mientras que el jueves se les debe realizar la entrega de fondos a los intendentes de la Quinta y la Sexta Sección. Según explicaron desde la Gobernación, la ayuda destinada a los 135 municipios es parte de un paquete de 3.000 millones de pesos que no serán reintegrables.

Kicillof le confirmó a Abella y al resto de sus pares de la Primera Sección Electoral el giro de fondos no reintegrables para asistirlos con diferentes erogaciones, entre ellas el pago de parte de los salarios.



Campana recibió 25 millones de Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar