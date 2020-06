Alejo Sarna rechazó el aumento de las tasas y lo tildó de "inoportuno"

"El Intendente va a poner a muchos campanenses que están en una situación compleja, en el dilema de elegir si comer o pagar las tasas municipales" explicó el dirigente. El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, participó de la asamblea de mayores contribuyentes que en el seno del Honorable Concejo Deliberante, debatió la nueva ordenanza fiscal e impositiva. En medio de la asamblea, Alejo Sarna sostuvo que "estamos viviendo momentos complejos, en donde coincido con lo que señaló en una de sus conferencias de prensa el Presidente Alberto Fernández, que el responsable de la crisis sanitaria, que desemboca en una crisis económica y social, no es la cuarentena sino que es la pandemia" resaltó Sarna y continuó agregando que "una de las consecuencias que ha tenido esta crisis producto de la propagación del covid-19, es la fuerte caída en la recaudación en todos los niveles del estado. Pero esta no puede ser solucionada a costa de la asfixia fiscal de pymes, comercios, y vecinas y vecinos. Por eso creo inoportuno el aumento de las tasas municipales por medio de esta ordenanza". "Esta ordenanza fiscal impositiva, además, va a generar una fábrica de morosos, porque el Intendente va a poner a muchos campanenses que están en una situación compleja, en el dilema de elegir si comer o pagar las tasas municipales, y muchos van a elegir comer, y eso está bien. Lo que está mal es que haya un Intendente que, con estos aumentos, ponga a las y los vecinos en el dilema de elegir entre comer o pagar las tasas". A su vez, Sarna criticó la creación de nuevas tasas: "Esta ordenanza no solo sube las tasas sino también crea nuevas, como la tasa medioambiental que graba botellas, latas y pañales, que tienen como fin único generar mayores niveles de recaudación. Y esto queda claro dado que detrás de esta medida no existe ningún proyecto de transición ecológica hacia un modelo de desarrollo sustentable, que permita el cuidado del medioambiente local y de la salud de las y los campanenses". "Estamos viviendo una situación excepcional, que requiere de soluciones excepcionales. Y eso están esperando las y los vecinos de la política. Pero el Intendente municipal, su gabinete y también sus concejales van en la dirección contraria. Por eso reiteramos, le pedimos, aunque sea por una vez, que el Intendente se saque la camiseta del pro, se saque la camiseta de los que más tienen, y se pongan la camiseta de las vecinas y los vecinos de Campana" concluyó Alejo Sarna.



Alejo Sarna rechazó el aumento de las tasas y lo tildó de "inoportuno"

