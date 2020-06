Sindicato Municipal denuncia recortes salariales y va al Ministerio de Trabajo

Solicitó la intervención del delegado regional antes las "reducciones y/o quitas de distintas bonificaciones". Asegura que agotó "todas las instancias administrativas previas". En complejo marco de la pandemia y la polémica suscitada por el aumento de tasas, el Gobierno local suma ahora la ofensiva del Sindicato de Trabajadores de Campana, que pidió la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense ante lo que considera "reducciones y/o quitas" en los salarios de sus afiliados. Mediante una publicación en su página de Facebook, el gremio señaló que fue a la cartera laboral "habiendo agotado todas las instancias administrativas previas" y dado que el accionar del Municipio no tiene "razón alguna". Carlos Barrichi, secretario general de SMTC, firma la carta dirigida al delegado regional Jorge Salvatierra en la que denuncia "la falta de pago de bonificaciones" a distintos empleados correspondientes a los meses de abril y mayo, medida realizada de manera "unilateral, injustificada y maliciosa". Según Barrichi, estos pagos "deficitarios y parciales" incluyen la quita de bonificaciones por insalubridad, tareas riesgosas, el no pago de días trabajados bajo modalidad home office y el pago parcial de la remuneración "cuando se prestó y cumplió servicios durante todo el mes". Asimismo habría casos de no pago de premios por asistencia "a pesar de no haber faltas registradas" y de quita de beneficios otorgados en el trabajo habitual en al menos un caso que fue "temporaria y extraordinariamente asignado al área de Desarrollo Social para cumplir tareas esenciales". "Tenemos presente que la situación que hoy nos toca vivir es única y extraordinaria, que no reviste antecedentes al respecto. Es por ello que deben extremarse las medidas para garantizar el pago de las remuneraciones no solo de aquellos que se encuentran cumpliendo servicios sino de quienes han hecho uso de las licencias especiales determinadas por el Poder Ejecutivo Nacional por el COVID-19, las que específicamente han decretado la garantía en el cobro de haberes", expresó Barrichi. Por otro lado, el líder gremial acusó al Municipio de responder sus reclamos "con medidas más dilatorias y sin dar respuestas serias y acorde a la gravedad de lo sucedido": aseveró que se proponía audiencias particulares para abordar cada caso que "nunca se efectivizaron", aunque el Sindicato las había rechazado de plano por ser "improcedentes y carentes de contenido". "Nada tiene que consensuarse solo se debe cumplir", remarcó Barrichi, quien le solicitó al delegado regional del Ministerio de Trabajo la convocatoria a una audiencia virtual. La Auténtica Defensa se comunicó con el Municipio para conocer su postura, pero no consiguió declaraciones oficiales sobre el asunto. A fines de mayo el Gobierno depositó los sueldos de sus trabajadores "a pesar de la difícil situación que atraviesan las finanzas municipales". "Gracias a un gran esfuerzo, que incluyó reprogramación de pagos a proveedores, y que tuvo aportes de fondos provinciales, se logró cumplir con el pago de los sueldos", destacaron desde el Municipio. Asimismo, habían resaltado que no tenían certezas sobre qué sucederá con el medio aguinaldo: "Hoy hay dudas sobre el pago del aguinaldo, estamos esperando que va a definir la Nación y la Provincia. Hay que esperar". No obstante, este martes se confirmó que habrá un adelanto depositado en los próximos días.

Carlos Barrichi, secretario general de SMTC



Sindicato Municipal denuncia recortes salariales y va al Ministerio de Trabajo

