La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jun/2020 Breves: Noticias de Actualidad

17 de Junio de 2020







CORONAVIRUS: 34.159 CASOS El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 1.374 nuevos contagios en el país (el 93,5% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires) y, de esa manera, el total de casos ascendió a 34.159 en el país desde que comenzó la pandemia. La novedad es que en las últimas tres jornadas no se han alcanzado cifras máximas de contagiados para una sola jornada. Además, la cartera sanitaria confirmó ayer 24 fallecimientos, por lo que las víctimas fatales ascienden ahora a 878.

Foto: Telam. MÁS CONTROLES El ministro de Transporte, Mario Meoni, junto a sus pares de Buenos Aires, Alejo Supply, y la Ciudad, Juan José Méndez, compartieron un encuentro en el que acordaron que "se reforzarán los controles en transporte público y accesos" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante la pandemia del coronavirus. Se acordaron "mayores controles para garantizar la disponibilidad del transporte público para los trabajadores esenciales". "En primera instancia, se realizarán controles en 69 estaciones, las cuales concentran el 80% de los pasajeros, de la región Metropolitana, con personal de Gendarmería Nacional y Policía Federal, que monitorearán los permisos tanto en ingreso a las estaciones, como en andenes y dentro de las formaciones ferroviarias", precisó el Gobierno nacional en un comunicado. SATURACIÓN INMINENTE El viceministro de Salud bonaerense, Santiago Kreplak, alertó que el sistema sanitario provincial "podría saturarse en pocos días" a causa de la pandemia del coronavirus. Kreplak llamó a tomar medidas en forma "rápida" para frenar la escalada de casos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Todos estamos hablando más o menos de lo mismo, que es 35, 40 o 45 días, depende de cómo se mueva la curva. Ese es el tiempo que tenemos antes de que se saturen las camas", expresó el funcionario, mientras que en los hospitales bonaerenses se estima que hay 170 pacientes en terapia intensiva, sobre un total de 324 a nivel país. El viceministro sostuvo que la "situación" creada por el brote "es muy complicada" a nivel sanitario y de acuerdo con el promedio de ocupación de camas "el sistema se va a saturar en relativamente pocos días". EN ALZA El dólar con recargo volvió a mostrar tendencia alcista y cerró a $94,48, mientras que el Banco Central compró US$ 72 millones. El billete en el segmento paralelo de la city se mantuvo estable en el inicio de semana, luego de finalizar la anterior con una suba acumulada de $2. El dólar minorista volvió a mostrar ritmo ascendente y, según el promedio dado a conocer por la autoridad monetaria, este martes cerró a $72,68. Si a ello se suma el recargo del 30 por ciento correspondiente al Impuesto País, se ubicó en $94,48, por lo que sumó 23 centavos respecto del vienes pasado. ASISTENCIA CASI UNIVERSAL Alrededor de 40 millones de argentinos reciben alguna ayuda del Estado Nacional: Asignación Familiar por Hijo (AUH), Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), crédito a tasa cero, Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otros. Apenas algo más de 4 millones de argentinos no necesitan esa ayuda, que se financia más con emisión monetaria que con recaudación. Los datos surgen del "Informe de Panorama Productivo" para junio, publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El mismo trabajo apunta que, en un semáforo productivo, apenas dos sectores están en verde (medicamentos y agroquímicos), uno en amarillo (alimentos), y los restantes once relevados están en rojo. "La reactivación económica comenzó, pero las secuelas de la pandemia se sienten", se apunta en el informe.

Breves: Noticias de Actualidad

17 de Junio de 2020

