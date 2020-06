EDEN lleva adelante importantes obras en Los Cardales

Se encuentran en curso obras de ampliación de la Estación Transformadora, con la construcción de una segunda barra de 33 kV que permitirá, además, abastecer los requerimientos presentes y futuros de demanda industrial. En el marco de su plan de obras e inversiones, EDEN está en este momento comprometida con una serie de obras que tienen por objeto asegurar el abastecimiento de la demanda, mejorar la calidad del servicio y ampliar la capacidad de maniobra de la red de distribución para minimizar los tiempos de reposición del servicio ante situaciones imprevistas. Las obras en curso beneficiarán a los usuarios de Campana situados a lo largo de la Ruta Provincial Nº6 (barrio Los Pioneros, La Herradura, El Cardal, El Jagüel, San Jorge, Mirabosques, entre otros) y a toda la Localidad de Los Cardales, mejorando además el abastecimiento de los Barrios Las Vizcachas, San José del Tala, Los Floristas, entre otros. Para tal fin se encuentran en curso obras de ampliación de la Estación Transformadora Los Cardales con la construcción de una segunda barra de 33 kV que permitirá, además, abastecer los requerimientos presentes y futuros de demanda industrial. Asimismo, desde la Estación Transformadora Campana III de 132/33/13.2 kV con 80 MVA instalados, se está llevando a cabo el tendido de dos nuevos alimentadores en 33 kV, uno en su totalidad aéreo y otro íntegramente subterráneo, ambos sobre la Ruta Provincial Nº6 de 13 mil y 16 mil metros de extensión respectivamente con el objeto de energizar las cargas residenciales e industriales de la zona, permitiendo la mayor maniobrabilidad de la ET Los Cardales. En paralelo se está ejecutando la obra de repotenciación del alimentador 3-5-3 de 13,2 kV para ampliar su capacidad de distribución y abastecimiento a todos los barrios ante citados. Estas obras permitirán la doble alimentación en 13,2 kV no sólo a los barrios mencionados sino también a zonas aledañas y su finalización está prevista dentro de los próximos 30 días. En particular, con el fin de asegurar la calidad del servicio en el suministro para el Barrio Las Vizcachas próximamente se estarán ejecutando las siguientes obras: - construcción de 3000 metros de nueva línea aérea de 13,2 kV con conductor protegido para extender el Alimentador Mirabosques - recalibración de 2000 metros de línea aérea desnuda de 13,2 kV con cable aéreo protegido - instalación de nuevos elementos de maniobra y protección. Dentro del mismo barrio y para garantizar la seguridad en la vía pública: - recambio de un total de 100 postes con la sustitución de los postes de madera por postes de hormigón, con aplomado de los postes existentes - cambio de crucetas y aisladores - tensado de conductores. Víctor Ciaponi, Gerente de EDEN, precisó detalles sobre las obras próximas y en curso: "El desarrollo de las obras finalmente listadas nos insumirá 90 días aproximados a partir de la adjudicación de la licitación, que ya se encuentra iniciada". Y agregó: "Estamos atentos al mínimo detalle, tanto es así que hemos decidido utilizar cable aéreo protegido habida cuenta de la gran arboleda del barrio, origen de la afectación en la calidad del servicio. En este sentido, la utilización de este conductor minimizará efectos indeseados en la continuidad, calidad y seguridad del servicio de suministro eléctrico y asegurará un adecuado mantenimiento del denso arbolado".







EDEN lleva adelante importantes obras en Los Cardales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar