"AniñARTE", donde se mezcla la Educación y la Solidaridad

AYUDA Y CONTACTO Se reciben donaciones de: leche, chocolate, galletitas, cereales, harina y azúcar. Los viernes, las mujeres se organizan para pasar por el domicilio del donante a retirar las donaciones. Cel.: 1121551618 Contacto: IG: @claragagliardino Son tres mujeres que se unieron y ayudan a 120 niños del Barrio Las Tablitas y Dignidad a mejorar su calidad de vida. "Nuestro lema es "crecer, aprender, reír, y jugar" y, aunque aún no iniciamos los trámites, vamos en camino a formar nuestra ONG" anhela María Clara Gagliardino en diálogo con La Auténtica Defensa. AniñARTE es el nombre de un merendero que se formó el pasado 23 de mayo gracias a la cooperación de tres mujeres. La historia viene de mucho antes. María Clara Gagliardino trabajó años atrás en la Municipalidad de Campana coordinando un programa llamado "Sexto Día" destinado a 150 niños y niñas del Barrio Lubo. Luego que el programa finalizara y su posterior cambio de trabajo, ella asegura que "quedó un vínculo muy lindo con las familias del barrio y así fue como cada año realizo alguna actividad, para el Día del Niño/a, para Navidad o para Pascuas". En este contexto de Pandemia y de alta necesidad y vulnerabilidad, Clara se contactó con una familia del Barrio Las Tablitas (barrio pegado a la barranca, detrás del Barrio Lubo) y junto a Valeria (la jefa familiar y mamá de tres niños) comenzaron a entregar leche chocolatada, galletitas, tortafritas, cereales, o barritas de cereal. AniñARTE empezó a "tomar vuelo" las jóvenes realizaron flyers explicando lo que hacen, y qué es lo que necesitan para poder seguir haciéndolo cada fin de semana. "Como el número de niños que participan aumentó a 120 este pasado fin de semana, sumamos a otra mujer, mamá de tres niños, para que colabore con la preparación de la merienda", detalló Clara. Es así que actualmente asisten a 120 niños y niñas del Barrio Las Tablitas y Dignidad, preparando la merienda con modalidad tipo vianda para llevar a casa. "Desde AniñARTE creemos que la Educación es la escalera que brindara una oportunidad para salir de la pobreza y por esto tenemos la intención de, una vez atravesada la Pandemia y habiendo salido de la cuarentena, brindar apoyo escolar, acompañamiento pedagógico, actividades artísticas y de música que acompañen el desarrollo escolar e individual de cada niño" y agrega que, de esta manera, "brindaremos la oportunidad a los niños de poder elegir qué les gusta hacer, creemos también en la importancia del juego, el ocio y por eso brindaremos actividades de zumba, deporte y recreación". Según Clara los y las vecinos/as de Campana son solidarios. "Cuando vamos a algún lugar a comprar y contamos sobre nuestro proyecto muchas veces nos donan lo que queríamos comprar. Este tiempo hemos recibido muchísimas donaciones, pero siempre está bueno poder llegar un poco más lejos". Remarca que "con el Estado no alcanza, ha sido golpeado innumerables veces por la corrupción y por gobiernos incapaces de levantar la economía. Hoy, y en este contexto la solidaridad de cada uno y cada una de nosotros es fundamental para poder darle un respiro a la necesidad que atraviesan los barrios de mayor vulnerabilidad". "Nuestro lema es "crecer, aprender, reír, y jugar" y, aunque aún no iniciamos los trámites, vamos en camino a formar nuestra ONG. Somos tres mujeres empoderadas, y creemos en la fortaleza de nuestros niños y de nuestro barrio para salir adelante y reclamar por los derechos que están siendo vulnerados", concluye.





"AniñARTE", donde se mezcla la Educación y la Solidaridad

