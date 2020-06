La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jun/2020 Breves: Deportivas

17 de Junio de 2020







HASTA LA FASE 4 El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, informó que la entidad decidió que la vuelta a los entrenamientos será cuando "todo el país se encuentre en Fase 4". En un comunicado publicado en redes sociales, "Chiqui" indicó que la decisión se definió luego de varias charlas con el Ministerio de Salud de la Nación y destacó que "eso va permitir que no haya ventaja deportiva y dejar a todos en igualdad de condiciones". Además, agregó: "Todos queremos que ruede la pelota, pero lo más importante es la salud". Con respecto al análisis realizado, Tapia fue contundente: "El 59 por ciento de los 123 equipos profesionales se encuentran en el AMBA, lo mismo que el 75 por ciento de los más de 3.900 jugadores. No podemos trasladar el virus al Interior y debemos ser responsables de minimizar los riesgos", manifestó. CENTRAL CAMBIA DT A través de sus redes sociales, Rosario Central confirmó que no renovará el vínculo del entrenador Diego Cocca que vence este 30 de junio. Y si bien todavía no fue ratificado oficialmente, todo indica que Cristian "Killy" González será el próximo director técnico del Canalla. OTRO GOL DE MESSI Por la 29ª fecha de La Liga, la segunda desde la reanudación del campeonato español, Barcelona venció ayer 2-0 como local al Leganes con un tanto de Lionel Messi (de penal). De esta manera, el conjunto catalán volvió a tomar cinco puntos de ventaja sobre el Real Madrid (juega mañana), al tiempo que el rosarino llegó a 21 goles en el certamen. Por esta 29ª jornada se disputaron también otros cuatro encuentros: Levante 1-1 Sevilla, Betis 2-2 Granada, Getafe 0-0 Espanyol y Villarreal 1-0 Mallorca. En tanto, hoy se medirán: Eibar vs Athletic Bilbao (14.30, ESPN), Valladolid vs Celta de Vigo (14.30, DirecTV) y Osasuna vs Atlético Madrid (17.00, ESPN). Mañana juegan: Alaves vs Real Sociedad y Real Madrid vs Valencia. BAYERN CAMPEÓN Ayer, en el inicio de la 32ª y antepenúltima fecha de la Bundesliga, Bayern Munich venció 1-0 como visitante a Werder Bremen y se coronó campeón del campeonato alemán por octava oportunidad consecutiva y 30ª vez en su historia. Ayer, además, también jugaron: Borussia Monchengladbach 3-0 Wolfsburgo, Union Berlin 1-0 Paderborn (perdió la categoría) y Friburgo 2-1 Hertha Berlin. La programación de la fecha se completará hoy con: Frankfurt vs Schalke 04 (13.30, Fox Sports), Bayern Leverkusen vs Colonia (15.30, Fox Sports), Borussia Dortmund vs Mainz (15.30, Fox Sports), Augsburgo vs Hoffenheim y Leipzig vs Fortuna Dusseldorf. VUELVE INGLATERRA Este miércoles regresa el fútbol en Inglaterra con la disputa de dos encuentros que quedaron postergados de la 28ª fecha de la Premier League: Aston Villa vs Sheffield United (14.00, ESPN) y Manchester City vs Arsenal (16.15, ESPN). FINAL EN ITALIA En la continuidad del regreso del fútbol en Italia, hoy se definirá la Copa Italia después que la semana pasada se hayan completado las semifinales. Desde las 16.00, en el Olímpico de Roma y con transmisión de DirecTV, Juventus se medirá frente a Napoli.



