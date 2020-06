Para Sánchez Negrette, "Solo se trata de una denuncia política"

El Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Campana considera que la denuncia presentada a la justicia por el abogado Gustavo Barros sobre la creación de la Agencia de Recaudación y la designación de la Romina Vulich es inconducente.

Bajo el título "Abella, Sánchez Negrete y 11 concejales oficialistas denunciados penalmente" en nuestra edición de ayer dimos cuenta de la denuncia penal presentada la semana pasada por el abogado Gustavo Barros en la UFI 1 de Campana a cargo de la Dra. Mabel Amoretti.

En resumidas cuentas, durante la extensa entrevista, Barros explicó sus motivaciones y las características de la denuncia en la que el Intendente, su Secretario Legal y Técnico y la bancada oficialista no respetaron la letra de la ley Orgánica de las Municipalidades, más específicamente el Art. 90, y por extensión incurrir en "la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público (art. 248 Código Penal) y nombramiento y aceptación ilegal de cargo (artículo 253 Código Penal) y/u otros delitos" durante el proceso de la reciente creación de la Agencia de Recaudación Municipal que fue refrendada por el Concejo Deliberante a través del voto positivo de la bancada oficialista.

El Secretario Legal y Técnico del Intendente Abella, Abel Sánchez Negrette, prefiere que la entrevista trascurra, justamente, por los aspectos que son de su "metié" del diferendo, aunque promediando la charla no puede evitar comentar sobre las motivaciones de Barros en su presentación: "Creo que sí es 100% una denuncia política. El Dr. Barros no es un ciudadano común, que más allá de su expertis, cuenta con información interna parcial y claramente alguien se la pasó. Me parece que su condición de ex funcionario de la administración anterior y su evidente amistad con el concejal Oscar Trujillo lo transforman en un elemento más que tienen para realizar presentaciones.



Negrette asegura que la concejal Romina Vulich no sabía que cuando estaba votando afirmativamente para la creación de la Agencia, iba a ser convocada para dirigirla. A partir de ahí, básicamente, se caería la presentación del Dr. Barros.

La Auténtica Defensa: ¿A qué se refiere con evidente amistad con Trujillo?

Sánchez Negrette: En la foto del diario está con él, incluso creo que lo ha manifestado. Entonces, me parece que la presentación de Barros ante la justicia está en sintonía a lo que Trujillo viene diciendo en las sesiones del concejo deliberante y luego es concretado con la denuncia en la Fiscalía a cargo de la Dra. Amoretti. Además, en los días previos a la sesión donde se trató la creación de la Agencia de recaudación, los mismos concejales del Frente de Todos estuvieron tratando de reunir la información que días después estuvo plasmada en la denuncia.

LAD: ¿Usted tuvo la oportunidad de leer la denuncia de Barros?

S.N.: Todavía no nos trasladaron la misma porque la Fiscal, quien actuó de una manera muy rápida, fue a pedir los documentos pertinentes a la Municipalidad para cotejarlos con lo que dice la denuncia y evaluar si hay elementos como para que prospere o no la interpretación de Dr. Barros sobre el tema. Calculo que en algún momento tendré acceso a la denuncia. Mientras tanto, salvo que el colega Barros me la facilite, no la voy a tener.

LAD: Pero aun así considera que no tiene sustentabilidad…

S.N.: No la tiene. Si vos estás argumentando que la aceptación del cargo por parte de Romina Vulich es un delito, y Romina Vulich no aceptó el cargo… se acabó la denuncia. Pero más allá de eso, la inteligencia de cómo fueron armadas tanto la creación de la Agencia de Recaudación como la designación del cargo estará a disposición de la fiscal, lo va a poder leer y entender que no hay ningún delito.

En la primera parte de la entrevista, el Secretario Legal y Técnico se enfoca en explicar cómo fue pensada la creación de la Agencia de Recaudación Municipal. "Se la piensa como un organismo descentralizado. Significa que una parte de la administración central, parte de la tarea que realiza, se va a llevar delante de manera separada. Esta figura, vista desde el Derecho Administrativo, puede ser muy compleja y el ejemplo es un órgano autárquico, donde este ente para a tener personería jurídica, tiene potestades propias, autonomía… es el caso de las universidades. En el otro extremo, la acepción menos compleja de todas las posibilidades, es una figura como la Agencia de Recaudación Municipal, que simplemente se trata de desconcentrar las oficinas pero sigue manteniendo la misma estructura orgánica, la misma composición en cuanto a cuestiones tales como compartir el Contador, el Tesorero… El objetivo es lograr una desconcentración burocrática porque quien conducirá la Agencia será como un Secretario con algunas diferencias. Pero no es una persona separada de la administración. Lo que se busca que haya dentro de la estructura municipal un órgano que sea ágil en la ejecución de las políticas tributarias. Eso significa que rápidamente pueda tomar decisiones, o evacuar ciertas cuestiones con celeridad. Se le llama desconcentración burocrática o administrativa. Ahora, cuando se presenta un recurso tiene que recorrer cierta burocracia: del Secretario al Subsecretario, de éste al Director… pasa por Legales, de ahí al Intendente y recién ahí vuelve expediente".

Según explica Negrette, el nudo de la cuestión no pasa por la creación de la Agencia, cuya motivación es perfectamente legal. De hecho, menciona que hay varias similares en varios municipios de la provincia: Vicente López, San Isidro, Morón. Por su estructura, la de Quilmes sería la más similar a la pensada a la de Campana y su puesta en marcha tiene 8 años.

Pero volviendo a la denuncia propiamente dicha, Negrette asegura que la concejal Romina Vulich no sabía que cuando estaba votando afirmativamente para la creación de la Agencia, iba a ser convocada para dirigirla. A partir de ahí, básicamente, se caería la presentación del Dr. Barros.

"Cuando creamos la Agencia, Romina Vulich no estaba pensada para que la conduzca. Todo el armado de la agencia la hicimos con la colaboración de otro contador que es quien nos propuso la idea y además, era el candidato natural para ocupar ese cargo. Lo que pasó es que una vez votada la creación de la Agencia, decidió no asumir su dirección. Cuando se eleva la creación de la Agencia al Honorable Concejo Deliberante, la concejal que defiende su creación es Romina Vulich porque es técnica, como lo hizo en otras sesiones donde para fundamentar se necesitaba un perfil contable".

LAD: ¿Y qué nos puede decir del Artículo 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, concretamente?

S.N.: Todas las designaciones en la Municipalidad se hacen a través del Dpto. de Recursos Humanos, quien entre sus obligaciones está la de realizar un análisis de las potenciales incompatibilidades y manifiesta la presencia del Artículo 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Pero en su análisis entiende que la prohibición descripta es para la creación de nuevos cargos o para el aumento de emolumentos (o salario) de un cargo que se vaya a ocupar. Como acá no se crea un cargo, sino que se transfiere una posición ya existente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos a la Agencia, no se está creando un cargo. Es la misma unidad programática y el mismo importe salarial. Por eso entendemos que la del Artículo 90 no es una prohibición aplicable al caso de Romina Vulich. Y de hecho así está fundamentado cuando se le propone formalmente el cargo. Pero además, cuando se crea la Agencia, se define su estructura de funcionamiento pero no crea ningún cargo nuevo, sino que se transfieren los cargos existentes dado que se disuelve la Subsecretaría de Ingresos Públicos: todas sus competencias, su personal, y funciones pasan a formar parte de la Agencia. Tanto es así, que el cargo del Director Ejecutivo de la Agencia es el cargo que tenía el Subsecretario de Ingresos Públicos. De hecho la ordenanza explicita que es con rango salarial de Subsecretario.

LAD: ¿Y lo Aceptó?

S.N.: Todavía no. Pero déjeme aclararle, además: que un concejal levante la mano, no significa que sea culpable. Los concejales, en su función legislativa, pueden abordar distintos temas y pueden votar conforme a sus convicciones. Eso no genera delito. En este caso en particular, al crear la Agencia de Recaudación no están designando a nadie, no participan de eso. No entiendo en qué delito podrían estar incurriendo.

LAD: De acuerdo, pero al ser concejales del oficialismo se puede inferir que manejaban información privilegiada. Es decir, que sabían de antemano que la candidata a ocupar el cargo era Vulich y de ahí deviene también que ella habría votado en la creación del puesto.

S.N.: Ya lo hablamos: cuando se votó la creación de la agencia, ni la propia Vulich sabía que iba a ser convocada. Y además, no se crea un nuevo cargo sino que se trasfiere uno existente y con el mismo rango. La realidad es que el Artículo 90 está redactado de forma tal para que un funcionario en ejercicio de su cargo no se beneficie de ese cargo, de ese manejo de poder transitorio. Para ser más explícito, para que no se beneficie económicamente. Dicho esto, lo que hay que saber es que la remuneración prevista para el Director de la Agencia de Recaudación (que es la misma a la de un Subsecretario), es igual o menor (depende cómo le pegue ganancias) a que la de un concejal. Así que pensar que 11 concejales, más el Intendente y su Secretario Legal y Técnico constituyeron una asociación ilícita para que una persona gane lo mismo que ganaba antes no tiene mucho sustento.

LAD: Si no constituyeron una asociación ilícita (eso deberá establecerlo la Fiscal), parecería que confiaron en el diagnóstico del Secretario Legal y Técnico, es decir en usted...

S.N.: (Sonríe) Considero que no hay delito. El delito se configura cuando hay dolo, es decir, cuando hay intención de cometer el delito. Si no existe forma de que alguien sepa que hay una inhabilidad cuando está nombrando a otra persona, no hay delito. ¿Qué dice la denuncia? Exactamente aun no lo sé, pero por lo publicado en los medios, la acusación indicaría que de nuestra parte sabíamos perfectamente que esto no se podía hacer pero lo hicimos igual. Eso configuraría el dolo. O dicho de otro modo, se infiere que Vulich sabía perfectamente que iba a ser designada en el cargo, y por eso defendió en el recinto la creación de la Agencia de Recaudación. Eso no pasó, y ni siquiera aceptó el cargo.

LAD: ¿Eso significa que Vulich se bajó definitivamente de asumir la dirección de la Agencia?

S.N.: No aceptó porque hicimos una consulta al Tribunal de Cuentas y hasta tanto el tribunal no se expida, Vulich no va a aceptar el cargo. Entendamos que está en tela de juicio su buen nombre, una inhabilidad de tipo ética.

LAD: En definitiva, usted considera que todo lo actuado se ajusta a la Ley…

S.N.: La ley siempre puede estar sujeta a interpretación y consideramos que la nuestra es correcta. Nuestra motivación es hacer las cosas como corresponde, y cumpliendo con todos los recaudos que tenemos que cumplir. De hecho, en el proceso de la creación de la Agencia, nos reunimos con representantes del Tribunal de Cuentas quienes nos asesoraron al respecto. Es decir, hicimos las cosas razonándolas y buscando que todo sea legal. Los vecinos de Campana pueden estar muy tranquilos en ese sentido.





