Transcurrió el primer mes desde que fueron detectados los dos positivos que dieron inicio a la segunda ola de infectados en la ciudad. Anoche se reportó un total de 101 casos positivos, 59 de los cuales se encuentran activos. El sábado 16 de mayo, después de más de dos semanas sin nuevos contagios, en nuestra ciudad se confirmaron dos positivos de coronavirus que, por entonces, elevaban a 9 la cifra total de infectados en Campana. Desde allí, la cuenta fue creciendo hasta llegar a los 101 casos totales que reportaba anoche el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esto implica que, en 32 días, nuestro distrito detectó 94 positivos, con el agravante que 30 de esos casos fueron informados en las últimas cuatro jornadas, aunque ayer solo se confirmaron dos nuevos contagios (además, se reclasificó uno, correspondiente en realidad a un vecino de Benavídez). Así, en Campana se puede dividir el avance del coronavirus en dos etapas muy marcadas. En la primera se detectaron 7 casos (4 recuperados y 3 fallecidos). Y en la segunda, iniciada a mediados de mayo, después de más de dos semanas sin positivos, se confirmaron ya 94 infectados, de los cuales 59 se encuentran activos, mientras que 33 han recibido el alta y 2 han fallecido. ¿DEL SUSTO A LA RELAJACIÓN? "La gente se asustó mucho y fue muy precavida cuando todavía no teníamos circulación del virus. Y en Campana, la ola llegó más tardíamente, por lo que hubo un momento en que se pensó que con tanta cuarentena, el virus ya estaba superado. Y está pasando exactamente lo contrario", advirtió el médico y concejal Rubén Romano en diálogo con Arturo Remedi para "El Ojo de Nada es Para Siempre". A su vez, el edil del Frente de Todos señaló que "la alta contagiosidad de este virus es lo que lo hace distinto a los demás" y remarcó que la circulación comunitaria del Covid-19 que se está dando en Campana "genera distintos focos". Y consultado sobre el retorno de diferentes actividades en la ciudad explicó: "Inevitablemente, los negocios van a tener que reabrir, porque hay una realidad económica… Pero lo que no puede pasar es que la gente deje de tener conciencia del riesgo que significa salir y exponerse. La gente no tiene que perder los cuidados. Si no hay necesidad no se debe salir". Ante el crecimiento de casos en Campana, Romano, quien integra el equipo médico de la Clínica Delta, reveló que este centro estaría evaluando incorporar más personal para dar respuesta a la situación y deslizó que podría darse un colapso sanitario si el coronavirus sigue avanzando y no se toman los recaudos suficientes. "La capacidad es limitada, sobre todo si no existe una coordinación adecuada, porque por fuera del coronavirus también están todas las otras enfermedades que se deben atender. La coordinación entre lo público y lo privado debe ser muy estrecha. Por eso insistimos con la conformación de un comité de crisis", explicó.

ZÁRATE LLEGÓ A 80 CASOS TOTALES La Municipalidad de Zárate confirmó ayer un nuevo contagio de coronavirus (un hombre de 49 años) y, de esa manera, totaliza ahora 80 casos positivos desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 46 son pacientes activos; mientras que 32 se han recuperado de la enfermedad y 2 han fallecido. Por su parte, Exaltación de la Cruz confirmó un nuevo contagio después de varios días sin novedades en ese sentido, aunque se trata de una persona que no reside en dicho distrito (pero sí tiene domicilio allí) y que está siendo tratado en un nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la vecina ciudad llegó a 13 casos totales, aunque ayer reportó una buena noticia en su estadística actual: cuatro pacientes recibieron el alta médica y ahora solo tiene 4 casos activos bajo seguimiento. En cambio, sí fueron masivos los nuevos contagios informados ayer en otros dos municipios cercanos como Escobar y Pilar. La comuna que conduce Ariel Sujarchuk (quien grabó un mensaje especial para las redes sociales del municipio) ya había superado la barrera de los 300 casos positivos y ayer incorporó 16 más, por lo que actualmente cuenta con un total de 319 infectados desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 210 están activos, bajo seguimiento médico; 90 se han recuperado; y 19 han fallecido (ayer se confirmó la muerte de un hombre de 59 años, vecino de Belén de Escobar). Por su parte, Pilar superó ayer los 300 casos después de confirmar 26 nuevos contagios este miércoles, según el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así totaliza ahora 303 infectados desde el inicio de la pandemia. De esa cifra, 209 son casos activos, 85 recuperados y 9 fallecidos. #Dato 57 casos confirmados de #Covid_19 en #Campana, 37 recuperados y 5 fallecidos, informó hoy 17/06/20 la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana. Total de casos positivos a la fecha 99. Cuidemos la Distancia Social y el uso de alcohol y barbijo #QuedateEnCasa pic.twitter.com/F82pg5bcXs — Daniel Trila (@dantrila) June 17, 2020

