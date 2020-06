La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jun/2020 Vecinos del barrio Lubo siguen reclamando por mayor seguridad







Los habitantes de la zona de Namuncurá e Islas Malvinas han sido víctimas de asaltos e intentos frustrados. Dicen que los hechos se incrementaron desde que inició la cuarentena por el coronavirus. Tiene a menos de 500 metros uno de los controles de acceso a la ciudad. Y a poco más de 750 el destacamento de la Policía Local. Pero los vecinos de Namuncurá e Islas Malvinas, en el barrio Lubo, cada vez se sienten más desprotegidos frente a lo que denuncian como una ola de robos desde que arrancó la cuarentena. Las autoridades han tomado nota de los sucesivos delitos en la zona y dispusieron el refuerzo de la presencia policial para tratar de desalentar los robos que, sospechan, son cometidos por malvivientes que viven en el barrio. El martes un matrimonio mayor sufrió un intento de intrusión: los delincuentes tiraron abajo una puerta reforzada con un pesado modular de madera. Escaparon cuando el dueño los descubrió y pegó el grito desde el interior de la casa. Veinte días antes esa misma vivienda había sido víctima de un robo exprés luego que desconocidos barretearan la entrada y se llevaran un televisor, computadora y celular. "A fines de febrero a ese hombre le pusieron un stent y la señora es hipertensa. Me los van a matar de un infarto", advirtió una vecina de la cuadra que habló anoche con La Auténtica Defensa. A esa altura de Namuncurá son mayoría los vecinos que cuentan por décadas su arraigo en el Lubo. "Hace 51 años que vivo acá y nunca hemos visto nada igual", le aseguraron a este medio. "Tratamos de cuidarnos entre todos". Las autoridades están interviniendo. Este miércoles LAD confirmó que se ampliará la presencia policial en el área, sobre todo a la madrugada. Por el Lubo ya es habitual el patrullaje no solo de la Bonaerense sino de la Local, el GAD, Caballería y hasta Prefectura y Gendarmería. El Municipio también está tomando cartas en el asunto: desde la Secretaría de Seguridad que encabeza Abel Milano presentaron ante la Justicia Federal con asiento en Campana una denuncia para que se investiguen presuntas violaciones a la cuarentena que se habrían registrado en el barrio. En la denuncia, solicitaron además la participación de fuerzas federales. Una investigación criminal paralela estaría encabezando la ex DDI. El Lubo ha sido uno de los barrios cuya infraestructura abocada a la prevención del delito más se ha ampliado durante los últimos años. Desde el Municipio resaltaron el incremento en el número de cámaras de videovigilancia y la instalación el Destacamento de la Policía Local en la plaza frente al CIC. Los vecinos intenta complementar estas medidas con el armado de grupos de WhatsApp y explorando alternativas como el despliegue de una alarma comunal. Los costos obligan a que las soluciones sean conjuntas. Nadie se salva solo. A mediados de mayo y a pesar de la vigencia de la cuarentena, vecinos de la esquina de Giobellini y La Pampa habían salido a la calle a protestar por la creciente inseguridad. "Mi pieza da a la galería. El delincuente saltó por el tapial, bajó, abrió una puerta balcón que tenemos, abrió la ventana y se metió a la pieza, con mi mamá y yo adentro. Bajó una caja de zapatillas arriba de un placar, se las puso, me agarró la billetera, me sacó la plata y se fue por el mismo lugar. Antes, hizo caca", le contó una de las manifestantes a este medio en aquella oportunidad, indignada porque ni siquiera robarle parecía haber sido suficiente.



