Hoy sesiona el Concejo Deliberante

Con 42 Asuntos Entrados y 14 Despachos de Comisión, tendrá lugar la segunda sesión del mes. La misma se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube. Tal como estaba previsto, hoy por la tarde tendrá lugar la última Sesión Ordinaria del mes de junio del Honorable Concejo Deliberante de Campana. Como se recordará, por las restricciones vinculadas a la pandemia del COVID-19 la misma se realizará a puertas cerradas, pero podrá seguirla en vivo a través del canal de YouTube. Entre los 42 Asuntos Entrados en el Orden del Día, se encuentran varias iniciativas del bloque PJ – Frente de Todos, entre ellas dos Proyectos de Comunicación solicitando al D.E. gestionar ante el Gobierno Provincial el acceso al Programa de Financiamiento para la Mejora del Hábitat y adherir al proyecto de Ley que propicia la Declaración de Interés Provincial la donación de plasma rico en anticuerpos a pacientes infectados con COVID-19, por parte de pacientes recuperados; además de un Proyecto de Ordenanza creando el Programa "Compras Protegidas". También el bloque UV Calixto Dellepiane tuvo una semana, en la que se destacan un Proyecto de Comunicación solicitando la reapertura del Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Albizola, un Proyecto de Ordenanza otorgando a cada Bloque Político del H.C.D. usuario y clave para acceso al RAFAM de forma permanente durante todo el mandato de cada Concejal; y un Pedido de Informes solicitando al D. E. remitir copia del Decreto de designación del Titular de la Agencia de Recaudación Municipal. Finalmente, entre las iniciativas del Ejecutivo, vale mencionar un Proyecto de Ordenanza creando y reservando como "Zona C" a un sector correspondiente al emprendimiento denominado "Las Rubitas" incluyendo al barrio cerrado "El Cardal 3". En cuanto a los 14 Despachos de Comisión, se tratarán entre otros dos Proyectos de Resolución de Juntos por el Cambio, uno "solicitando al Gobierno de la Pcia. de Bs. As. informe sobre los motivos por los que ha mermado el envío de alimentos durante el año en curso en Campana", y otro solicitando "al Gobierno de la Pcia. de Bs. As. el pronto restablecimiento de cantidad de leche enviada" a nuestra ciudad. También tendrán lugar un Proyecto de Ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos modificando la Ordenanza 3652/98 (Registro Oncológico Municipal), y un Pedido de Informes del mismo bloque consultando al Ejecutivo sobre existencia de una extracción profunda de tierra en predio ubicado en Ruta 6 próximo a la Estancia Santa Susana. AUSENCIA Y ACLARACIÓN La concejal Stella Giroldi adelantó a este medio que no ha pedido licencia, pero se abstendrá de participar de la sesión de hoy, así como lo hizo en la reunión anterior, durante la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes: "Agradezco la pregunta y es muy probable que no asista para preservarme, dado que soy población de riesgo. En cuanto a la Asamblea, mi ausencia fue por la misma razón y en ese caso habilité a que me suplantaran. No podía reunirme en un lugar cerrado, con tanta gente, y por casi 5 horas. Aun así, de haber estado presente, quiero dejar en claro que hubiese votado igual que mi bloque". Hablando de ausencias, vale recordar que hoy serán tratadas las licencias de Mariela Schvartz, quien será suplantada por Andrea Román; la de Carlos Cazador quien será suplantado por Luis Costa; la de Rosa Funes, suplantada por María Celeste Palavecino y la de Soledad Calle, suplantada por Norma López.

Soledad Calle, presidenta del bloque PJ – Frente de Todos hoy será suplantada por Norma López.





