AGUINALDO EN CUOTAS Los empleados del sector público nacional cobrarán la primera parte del sueldo anual complementario hasta en cinco cuotas entre junio y octubre, según lo dispuso el presidente Alberto Fernández en un decreto que será publicado a la brevedad en el Boletín Oficial. El alcance del decreto es para todos los empleados de la Administración Nacional, incluyendo a los de la Administración Central, los organismos descentralizados, empresas públicas, el Banco Central, instituciones de Seguridad Social y "entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones". ATP LIMITADO El Gabinete Económico resolvió limitar la tercera edición del subsidio para empresas ATP y definió que el Estado no se hará cargo de asistir al sector privado en el pago de aguinaldos que deberá desembolsarse a fines de junio. En tanto, aún no se definió si habrá tercera edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanza a 9 millones de personas. Sobre el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los funcionarios plantearon cómo reducir las millonarias inyecciones de fondos desde el Estado. Se tuvo en cuenta el importante agujero fiscal provocado por la caída de la recaudación generada por la pandemia. BAJA CIRCUNSTANCIAL La inflación del segundo trimestre, abarcado por completo por la cuarentena, podría ser la más baja de los últimos cuatro años, pero la mayoría de los economistas coinciden en que esa desaceleración es "transitoria" y sujeta a las restricciones a comercios, industrias y servicios, por lo que se espera un nuevo impulso en los precios a medida que se retomen las actividades. La suba de precios minoristas en el período abril-junio sería "inferior al 5%" y representará "el menor valor para un trimestre" desde el período julio-septiembre de 2016, destacó al respecto la consultora Ecolatina, que a su vez anticipó una inflación para junio que "no superará el 2%". Sin embargo, la entidad apuntó que "la significativa desaceleración de la inflación responde más a la pandemia/cuarentena, que trastocó las decisiones de todos los agentes de la economía, que a la política antiinflacionaria". OFICIAL EN SUBA El dólar blue cedió a $124, mientras el contado con liquidación cayó a su menor nivel desde abril y el mayorista sumó seis centavos, para cerrar a $69,67. El dólar minorista terminó a un promedio de $72,85, pero con el recargo del 30 por ciento se ubicó en $94,71, 23 centavos más que el día anterior. En el sector mayorista, el tipo de cambio finalizó a $69,67, por lo que sumó seis centavos con relación a la rueda pasada. El martes, la autoridad monetaria había convalidado una aceleración de la devaluación del peso, con un salto de 24 centavos, decisión que para el mercado estuvo vinculada con la ausencia de actividad por el fin de semana largo. Este miércoles se moderó el ritmo de incremento diario para alinearse con los rangos de semanas anteriores.



