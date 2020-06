Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

TREMENDO POZO

"El pozo cada vez más grande y profundo. Sigo reclamando para que alguien se acerque a Las Heras al 1300 (barrio San Felipe). Se junta agua y se pudre. Espero una respuesta", muestra Alexis.

MALOS VECINOS

"La verdad no se qué hacer, a dónde dirigirme, cansado de discutir con mis vecinos, vivo en Misiones 820. Pegado a mi casa hay un terreno baldío, con esto de la cuarentena todos hacen limpieza y todos tiran su mugre en el terreno, se llena de ratas, bichos, el pasto a dos metros de altura, ya no se qué puedo hacer y me canse de limpiar yo el terreno", muestra Matías.

SIEMPRE LOS MISMOS...

"Sin barbijo, tomando alcohol como es habitual en ellos y nadie les dice nada..plaza Italia centro de Campana y sin control. En los barrios entre la basura y el hacinamiento, obviamente ausencia de control", muestra Florencia.

#Dato VIDEO calle inundada por caños tapados con juncos y residuos en Almirante Brown y Gavazzi. Vehículos hacen olas en toda la cuadra. pic.twitter.com/vLFXL37i0U — Daniel Trila (@dantrila) June 18, 2020