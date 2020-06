La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 18 de junio







DÍA DEL ORGULLO AUTISTA Establecido por "Aspies for Freedom" en el año 2005, en este día se reconoce la importancia de que las personas autistas se sientan orgullosas de sí mismas y se pretendeterminar con la discriminación. De acuerdo con los organizadores de esta efeméride, las personas con autismo tienen características únicas que les brindan recompensas y desafíos a diario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los Trastornos del Espectro Autista (TEA) como un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. Los cuales se caracterizan por las dificultades en la interacción social y un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo. Asimismo, la OMS estima que 1 de cada 160 niños padece un Trastorno del Espectro Autista. Por otra parte, el psiquiatra irlandés del Trinity College de Dublín, Michael Fitzgerald, concluyó que Isaac Newton, Mozart, Albert Einstein, Immanuel Kant, Beethoven y Hans Christian Andersen padecieron alguna forma de autismo a lo largo de su vida. ÁNGEL LABRUNA DEBUTA OFICIALMENTE EN PRIMERA DIVISIÓN "Al crack en ciernes, Angelito Labruna. Con afecto. Bernabé [Ferreyra]" había firmado y predicho el mítico jugador ante la solicitud de un autográfo por parte del chico de la sexta división. Indudablemente el talento del joven no pasó desapercibido ante el cuerpo técnico que decidió hacerlo debutar en un amistoso contra el equipo Jorge Newbery en Rufino; el rival fue aplastado 8 a 0 siendo 3 goles de "Angelito." No obstante, su debut oficial ocurrió en el turbulento año 1939 cuando estalló una huelga de futbolistas profesionales a causa de una sanción a José Manuel Moreno; vistiendo la camiseta número 10, el "Feo" jugó en la derrota 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata. Más adelante, integró el equipo dominado por juveniles que se denominó "Los Guerrilleros"; con éste ganó 7 de 9 partidos y convirtió 7 goles que le valieron la titularidad en Primera División: "si tuviera que elegir entre River y mi vida, elijo a River porque es mi vida." En el año 1942 fue uno de los engranajes de la poderosa delantera "millonaria" denominada "La Máquina": "Cesarini fue el formador de ´La Máquina.´ Convenció a Moreno de que tenía más campo para recorrer y lo puso de 8; lo convenció a Pedernera de que contra la raya estaba asfixiado y lo corrió de 9; me ascendió a mí. Al tiempo lo convirtió al ´Loco´ Loustau de marcador de punta en wing izquierdo y a Muñoz, que jugaba de 8, lo puso de wing derecho." Junto a Juan Carlos Muñoz, Félix Loustau, José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera hizo historia al consagrarse campeón de los campeonatos 1941, 1942, 1945 y 1947. Con "La Maquinita" salió campeón en los años 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957. En el año 1959 un telegrama le informó su final en River lo que le dolió profundamente. En total jugó 535 partidos convirtiendo 317 goles; como entrenador sacó a River campeón en los años 1975, 1977 y 1980. JIMI HENDRIX QUEMA SU GUITARRA Un día como hoy en el año 1967, Jimi Hendrix quemaba su guitarra ante la asombrada multitud del Monterrey Pop Festival. Organizado por John Philips de la banda "The Mamas & the Papas", Derek Taylor y Alan Pariser, el festival se llevó a cabo desde el 16 hasta el 18 de junio contando con las presentaciones "Simon and Garfunkel", "Big Brother and the Holding Company", Ravi Shankar, "The Who" y, por supuesto, "The Jimi Hendrix Experience." Tras la presentación de "The Who", Jimi Hendrix opacó a la banda británica con un increíble show en el que tocó la guitarra por detrás de la espalda y con los dientes; para cerrar su presentación, con la canción "Wild thing", se arrodilló e incendió su guitarra en el suelo para luego romperla y tirar los pedazos al público: "cuando rompí mi guitarra fue como un sacrificio, porque uno sacrifica lo que más ama".

Efemérides del día de la fecha, 18 de junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar