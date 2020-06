Paula Diana

Distintos estudios nos permiten conocer el estado del oído y de la audición de un paciente, como son la Audiometría, la Impedanciometría o los Potenciales Auditivos. En los últimos años, más específicamente a partir del 2001, se dictó la ley 25.415, la cual ordena la realización del Programa Nacional de Detección Temprana de la Hipoacusia, dando paso al estudio de la audición del recién nacido con las llamadas Otoemisiones Acústicas, significando un gran avance en la política sanitaria de nuestro país. Hay de distintos tipos, hoy hablaremos de la Otoemisiones por producto de Distorsión. ¿Qué son la Otoemisiones Acústicas? Básicamente se trata de una prueba de Screening auditivo, siendo un procedimiento simple, preciso y rápido para conocer el estado de la cóclea. Si bien está difundido su valor clínico en el estudio de audición en bebés recién nacidos, cobra interés en el estudio de audición en personas (niños –adultos) con limitaciones físicas y/o mentales y/o simuladores auditivos o hipoacusias psicógenas. Por otro lado, y gracias a su criterio de screening, al ser de bajo costo, se pudo ampliar su uso a todos los recién nacidos y no solo limitarlo a niños con riesgo. Hacer un diagnóstico precoz de pérdida auditiva conlleva a mayor rapidez en el inicio de tratamiento y con mejores posibilidades. Las Otemisiones Acústicas están presentes en el 100% de los oídos sanos y son sonidos producidos por las células ciliadas externas. Existe gran interés en la detección temprana de hipoacusias congénitas y perinatales, asegurando que dicha intervención, permitirá un mejor pronóstico en el desarrollo del lenguaje oral, el acceso a la lectoescritura, la integración social y el desarrollo emocional. La detección de hipoacusia posterior al año se considera tardía. ¿Cómo es el programa de detección temprana de hipoacusia?. Las Otoemisiones representan el primer paso de todo un proceso. Si el bebé recién nacido al realizar el Screening Auditivo "pasa" para ambos oídos y ese bebé no tiene riesgo de hipoacusia, se finaliza el seguimiento y se informa a los padres. Si el bebé es de riesgo auditivo, a pesar de haber pasado la prueba debe repetirla al mes/3 meses. Si vuelve a dar "pasa" se da el alta, si "no pasa", se abre un gran abanico de posibilidades; en principio, se derivara a ORL para descartar algún componente de oído medio u otros pasos más complejos a seguir. ¿Quiénes participan del proceso? Obstetras (por el seguimiento del embarazo) Neonatólogos y pediatras, Otorrinolaringólogos, Fonoaudiólogas con capacitaciones específicas en Otoemisiones Acústicas y padres. ¿Cuáles se consideran factores de riesgo de Hipoacusia? -Antecedentes familiares de hipoacusia perceptiva, Infecciones gestacionales, Malformaciones craneofaciales, peso menor a 1.500kg, hiperbilirrubinemia, meningitis bacteriana, medicamentos ototóxicos, ventilación mecánica mayor a 5 días, enfermedades sindrómicas que cursan con hipoacusia. Lic. Paula Diana - Estudios audiológicos Niños y adultos (MP 1061) - Tratamientos fonoaudiológicos con Orientación Neurolingüística. - Centro Médico Rawson

Estudio audiológico en niños recién nacidos; su importancia

Por Lic. Paula Diana

