La depresión masculina es una enfermedad grave, pero muchos hombres intentan ignorarla o no quieren recibir tratamiento. Señales y síntomas de la depresión masculina Las señales y síntomas de la depresión pueden ser diferentes en hombres y en mujeres. Los hombres también tienden a usar diferentes habilidades de afrontamiento (tanto saludable como no saludable) que las mujeres, pero no está claro por qué los hombres y las mujeres pueden experimentar la depresión de manera diferente. Probablemente involucra una serie de factores, que incluyen la química cerebral, las hormonas y las experiencias de vida. Al igual que las mujeres con depresión, los hombres con depresión pueden hacer lo siguiente: - Sentirse triste, desesperado o vacío - Sentirse extremadamente cansado - Tener dificultad para dormir o dormir demasiado - No obtener placer de las actividades que normalmente se disfrutan Otros comportamientos en los hombres que podrían ser señales de depresión, pero que no se reconocen como tales, incluyen: - Comportamiento de escape, como pasar mucho tiempo en el trabajo o en deportes - Síntomas físicos, como dolores de cabeza, problemas digestivos y dolor - Problemas con el uso de alcohol o drogas - Comportamiento controlador, violento o abusivo - Irritabilidad o ira inapropiada - Comportamiento riesgoso, como conducir imprudentemente Debido a que estos comportamientos podrían ser señales de o podrían solaparse con otros problemas de salud mental, o podrían estar asociados con enfermedades, la ayuda profesional es la clave para un diagnóstico preciso y un tratamiento apropiado. Fuente: Mayo Clinic



Depresión masculina

