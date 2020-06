La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jun/2020 FdT-PJ: "Debemos ayudar a las Pymes también pensando en la post pandemia"







La Concejal del frente de Todos-PJ, Romina Carrizo, se reunió con integrantes de empresas nucleadas en el Círculo Pyme Campana, con el fin de presentarles el proyecto presentado por el bloque que integra, denominado "Punto Pyme". "Lamentablemente los aumentos en las tasas impactarán también sobre aquellas pequeñas empresas familiares. Debemos acompañarlas y no darles la espalda como lo hizo el Intendente con la nueva ordenanza fiscal impositiva", señaló. Luego de presentar ante el Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza denominado "Punto Pyme", la Concejal del Frente de Todos-PJ, Romina Carrizo, se reunió con representantes de empresas locales a fin de dialogar respecto a la situación actual y comentarles los alcances de dicho programa. "Punto Pyme busca impulsar a un sector muy golpeado por la Pandemia, sumado al maltrato que han tenido el pequeño y mediano empresariado en los últimos años. Debemos ayudar a las Pymes también pensando en la post pandemia" aseguró la edil. El programa comprende tres puntos fundamentales. El primero, es un programa de asistencia tecnológica para el trabajo colaborativo. "Muchos tuvieron que desembarcar con las nuevas modalidades de trabajo, a través de la tecnología, sin ayuda alguna. El Municipio debe organizar talleres agrupados por sector a cada PyME que lo solicite, y brindar asistencia en el diseño del trabajo a distancia, marketing virtual y mecanismos de compra y venta posibles para cada rubro". Por otro lado, busca brindar ayuda para el asesoramiento y la gestión de trámites municipales. "La idea es generar un ámbito local que pueda satisfacer las demandas de las Pymes, ya sean aquellos relacionados con la liquidación de tasas, y otros ámbitos de la administración pública municipal, articulando directamente con las áreas legales, tributarias, habilitaciones y medio ambiente, para agilizar las gestiones de las PyMES adheridas al programa" explicó Carrizo. Por último, la iniciativa contempla brindar una serie de servicios gratuitos para Pymes. "Debemos hacer un fuerte hincapié sobre las herramientas de promoción industrial. También vincular y articular con otros programas del Municipio y con organismos e instituciones nacionales y provinciales. Además, organizar una agenda de Exportaciones que nos permita buscar e identificar oportunidades, con asistencia para mejorar la competitividad y favorecer la venta de productos en el exterior y de apertura de mercados, entre otras cosas" señaló la edil. Tras la reunión con la Dra. Jimena Maciel y el Dr. César Gustavo Díaz, representantes del Círculo Pyme, la Concejal del Frente de Todos-PJ sostuvo que "la nueva Ordenanza no cuenta con un régimen de promoción Pyme, y por el contrario, las empresas se ven castigadas por varias cuestiones, como el aumento del costo de las habilitaciones. El Municipio no diferencia en sus mayores contribuyentes, a las pequeñas empresas familiares que con mucho esfuerzo sostienen las fuentes de trabajo, de las grandes compañías". "Las pymes son un eslabón importante de la matriz productiva de la ciudad, con un fuerte compromiso por el sostenimiento de las fuentes laborales de las y los trabajadores, por eso debemos acompañarlas y no darles la espalda como lo hizo el Intendente con la nueva ordenanza fiscal impositiva" concluyó Romina Carrizo.





FdT-PJ: "Debemos ayudar a las Pymes también pensando en la post pandemia"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar