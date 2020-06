La concejal Stella Giroldi adelantó a este medio que no ha pedido licencia, pero se abstendrá de participar de la sesión de hoy, así como lo hizo en la reunión anterior, durante la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes: "Agradezco la pregunta y es muy probable que no asista para preservarme, dado que soy población de riesgo. En cuanto a la Asamblea, mi ausencia fue por la misma razón y en ese caso habilité a que me suplantaran. No podía reunirme en un lugar cerrado, con tanta gente, y por casi 5 horas. Aun así, de haber estado presente, quiero dejar en claro que hubiese votado igual que mi bloque".

Hablando de ausencias, vale recordar que hoy serán tratadas las licencias de Mariela Schvartz, quien será suplantada por Andrea Román; la de Carlos Cazador quien será suplantado por Luis Costa; la de Rosa Funes, suplantada por María Celeste Palavecino y la de Soledad Calle, suplantada por Norma López.