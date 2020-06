La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jun/2020 Panorama complicado para los Juegos Bonaerenses 2020







"No podrán realizarse tal y como estaban planteados originalmente", señaló el Subsecretario de Deportes de la provincia. Se evalúa una versión reducida o la suspensión definitiva. El Subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Javier Lovera, afirmó esta semana que los "Juegos Bonaerenses 2020 no podrán realizarse tal y como estaban planteados originalmente". Las finales de las tradicionales competencias se disputan todos los años en Mar del Plata entre septiembre y octubre y provocan un importante movimiento en los principales escenarios deportivos y los sectores hotelero y gastronómico. "Estamos realizando un análisis pormenorizado de factibilidad, pero no será posible realizar estos Juegos Bonaerenses como estaban planteados originalmente. Lo que estamos evaluando es fijar una fecha límite para decidir la realización de una edición reducida o la suspensión definitiva", le anunció Lovera al diario marplatense La Capital. "Vamos transitando la etapa más compleja de la pandemia de coronavirus, con aumento de la circulación viral en gran parte de la provincia de Buenos Aires, por lo que hoy en día lo que más nos preocupa es la situación sanitaria, social y las vidas que se pierden. Y es responsabilidad de todos ser cuidadosos y solidarios en este momento complejo", advirtió. En Mar del Plata existieron durante los últimos días muchos reclamos de permisos para la práctica de deportes individuales y Lovera, además médico deportólogo y ex integrante del staff de Las Leonas, aportó su visión sobre la cuestión. "Hay que regirse por las indicaciones sanitarias nacionales, provinciales y locales, el contexto epidemiológico marplatense, la circulación viral, las condiciones del sistema de salud y el clima. El deporte es salud, pero en este caso puede ser un vector de contagio como fue el caso de Villa Azul. Hay que ser muy responsables en la reactivación del deporte y regirse por el último decreto provincial que habilita a aquellos municipios en fase 5 a realizar actividades", apuntó.

LOS TRADICIONALES JUEGOS ESTÁN EN DUDA POR EL CORONAVIRUS.



Panorama complicado para los Juegos Bonaerenses 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar