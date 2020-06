La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jun/2020 Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 18 de Junio 2020

Paraná de las Palmas: Por nuestro Paraná de las Palmas desde algunos muelles de casas particulares en la isla, los propietarios para matar el tiempo realizaron algunos intentos con la pesca del pejerrey, dando con algunos ejemplares de muy buenos portes. Sin dudas esta es una temporada en donde los aficionados a esta pesca nos quedaremos con las ganas de ver correr las boyas o los punteros en el agua. Tres horas de pesca: Es lo que nos está indicando con su mano el amigo Natalio Puyo de la localidad de Arenales a 50 kilómetros de Junín (B) por ruta 65. Es que la intendenta de General Arenales Érica Revilla permitió la pesca en la laguna Mar Chiquita de Agustina para los oriundos de esa localidad, por lo que Natalio ingresó a la laguna en compañía de un amigo y en tan solo tres horas realizaron una excelente pesca como lo muestra en la foto, con algunos ejemplares destacados. Paraná Guazú: Por el Guazú las condiciones del agua siguen inestables, es decir a cada día de sudestada el agua repunta un poco, pero ni bien afloja el viento o cambia de cuadrante vuelve a bajar y de esta manera se mantiene muy baja, con días en donde el agua corre un tanto más limpia que otros. En lo que hace a los informes que nos llegan de los amigos de recreos y camping que están haciendo la cuarentena en los mismos, en algunos muelles y más que nada del lado de la provincia de Entre Ríos se dan algunos ejemplares de pejerreyes muy lindos, en tanto del lado de la provincia de Buenos Aires es donde se recuesta y se da más el pejerrey del tipo cornalitos o cigarrito a según sus versiones. Habilitan la pesca: La semana pasada dábamos cuenta de que en la localidad entrerriana de Ibicuy la Municipalidad habilitó la pesca recreativa y deportiva los días sábados y domingos de 07:00 a 18:00 horas. Solamente de muelles y para residentes en Ibicuy. Lo cierto es que de no tener ningún caso este fin de semana pasado se registraron 14 casos de COVID19, por lo que seguramente suspenderán todas las salidas recreativas y deportivas. Efecto rebote: En la querida Villa Paranacito el sábado 13 pasado les informaron a todos sus habitantes que a partir del día lunes 15 por ausencia de contagiados de COVID19, se habilitarían caminatas, algunos deportes tipo paddle, tenis y se sumaría la pesca para residentes en la villa, pues no se llegó al día lunes cuando la noticia de lo ocurrido en Ibicuy llegó y por ser uno de los pueblos más cercanos se volvió a fojas cero, incluyendo la prohibición de ingresar desde el control de ruta 12. Además si por fuerza mayor algún habitante sale de Paranacito a su regreso tiene que estar aislado 14 días. Corrientes habilitada: Mediante la Disposición Nº123 se estableció habilitar la pesca deportiva en todo el ámbito de la provincia de Corrientes -de costa, embarcada a remo y embarcada a motor-, únicamente en su modalidad pesca y devolución. La habilitación para el ejercicio de la actividad de pesca deportiva entró en vigencia a la hora 00:00 del día 9 de junio, debiendo practicarse la actividad de pesca con las artes apropiadas para la modalidad implementada con anzuelos sin rebaba. Por otra parte, se recuerda que en el tramo del río Paraná comprendido entre la zona de confluencia y hasta la desembocadura del arroyo Ambrosio la pesca deportiva podrá ejercerse de jueves a lunes, quedando prohibido la pesca deportiva en el tramo antes indicado los días martes y miércoles. En la Disposición, se insta a las personas que ejercen la actividad a cumplir con todas las medidas de distanciamiento social vigentes y las sanitarias, a los fines de evitar la propagación del virus (COVID-19). En nuestro programa televisivo Nº832 de esta semana te mostramos el armado de la línea para pescar pejerreyes de fondo, además de una jornada de pesca al pejerrey con una gran sudestada registrada en 2018, este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio, el profesor Diego Ceferino Araujo de pescando en AM desde el partido de la costa, Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Natalio Puyo en la laguna de Mar Chiquita de arenales con las capturas del dia.

