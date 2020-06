La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jun/2020 Breves: Deportivas

NAPOLI CAMPEÓN Napoli se coronó ayer campeón de la Copa Italia al vencer 4-2 en los penales a Juventus, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular de la final disputada en el Olímpico de Roma. En la Vecchia Signora fue titular el argentino Paulo Dybala, quien falló su ejecución en la definición por penales. VOLVIÓ INGLATERRA Con la disputa de dos encuentros postergados de la fecha 28 de la Premier League, ayer regresó el fútbol en Inglaterra. Manchester City (Agüero ingresó a falta de 11 minutos) venció 3-0 a Arsenal y se afirmó en el segundo puesto (a 22 puntos del Liverpool), mientras que Aston Villa igualó 0-0 con Sheffield United. GOLEÓ EL ATLÉTICO Ayer, en la continuidad de la 29ª fecha de La Liga, Atlético Madrid (Ángel Correa titular) venció 5-0 a Osasuna y trepó al cuarto puesto de la tabla que lidera Barcelona. Además, también jugaron: Eibar 2-2 Athletic Bilbao y Valladolid 0-0 Celta de Vigo. Hoy se cierra la programación con Alavés vs Real Sociedad (14.30, DirecTV) y Real Madrid vs Valencia (17.00, ESPN). ALEMANIA: FECHA 32 Luego que el martes Bayern Munich se coronara campeón, ayer se completó la 32ª jornada de la Bundesliga. Frankfurt venció 2-1 como local a Schalke con un tanto del defensor argentino David Abraham, mientras que Bayern Leverkusen (sin Alario ni Palacios) superó 3-1 a Colonia. Además: Borussia Dortmund 0-2 Mainz, Augsburgo 1-3 Hoffeinheim y Leipzig 2-2 Fortuna Dusseldorf. Así, las principales posiciones, a falta de dos fechas, quedaron de la siguiente manera: 1) Bayern Munich, 76 puntos; 2) Borussia Dortmund, 66 puntos; 3) Leipzig, 63 puntos; 4) Bayern Leverkusen, 60 puntos; 5) Borussia Monchengladbach, 59 puntos. LIGA CANCELADA La Asociación de Clubes informó ayer que la Liga Nacional de Básquet 2019/20 quedó cancelada y que no se determinará ni campeón ni habrá descensos. Al momento de la interrupción del certamen, el líder era Quimsa de Santiago del Estero, mientras que su escolta era San Lorenzo, campeón de las últimas cuatro ediciones. RETOMÓ ESPAÑA La Liga ACB de España comenzó ayer a disputar el mini certamen con el que se definirá la temporada, con la participación de 12 equipos divididos en dos zonas en una única sede (Valencia). Por el Grupo A, Barcelona venció 96-92 a Joventut con 4 puntos y 2 asistencias de Leandro Bolmaro; mientras que Baskonia aplastó 87-64 a Bilbao con una gran actuación de Luca Vildoza, quien volvió tras su lesión y terminó con 20 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes y 3 tapas. Además, por esta zona, Unicaja Málaga superó 83-70 a Iberostar Tenerife. Hoy se pone en marcha el Grupo B en el que están Real Madrid (Campazzo, Laprovittola y Deck) y Zaragoza (Brussino). TENIS, DESDE AGOSTO La ATP y la WTA confirmaron ayer que el circuito mundial de tenis regresará en agosto. El tour masculino se reanudará el 14 de agosto con el Abierto de Washington, mientras que el primer evento femenino se realizará en Palermo, Italia, a partir del 3 de agosto. Por el momento, el US Open mantiene su fecha original.

