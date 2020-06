La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jun/2020 Por la crisis, ayer dijo adiós el restaurant Media Cuadra







Con 18 años de trayectoria en el rubro gastronómico, es el primer comercio tradicional de Campana que sufre de manera terminal los efectos de la pandemia y la fuerte caída de la actividad económica. "18 años fueron… ganaron una batalla, pero no la guerra. Gracias por los momentos compartidos a todos nuestros clientes". Con ese breve y sentido mensaje en sus redes sociales, el restaurant Media Cuadra se despidió de la ciudad, convirtiéndose así en el primer negocio tradicional víctima de la crisis económica desatada por la pandemia. Clientes del local gastronómico fueron impactados por la noticia y lo despidieron con tristeza. "Es muy difícil esta situación y muchos están viendo desaparecer el fruto de su esfuerzo", decía uno de los comentarios. En contacto con La Auténtica Defensa, uno de los responsables del emprendimiento señaló que en los últimos meses la modalidad delivery apenas les estaba permitiendo facturar un 3 por ciento de lo habitual, situación que volvió inviable la continuidad del negocio incluso con los paliativos del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que venía pagando la mitad de los salarios del local. Además, también complicó la carga impositiva y el alquiler del tradicional establecimiento, ubicado en la esquina de Berutti y boulevard Sarmiento, y en el que durante el verano se habían invertido 200 mil pesos para el montaje de una pérgola. Media Cuadra es el primero de los negocios campanenses con trayectoria que baja de forma definitiva sus persianas debido a la crisis económica provocada por la pandemia. En mayo, cuando se discutía el aumento de tasas municipales recientemente sancionado, la CUCEI había alertado por la "terrible disminución del consumo que afecta a los comercios". Y este jueves ante la consulta de LAD, Horacio Genta, su titular, volvió a manifestar profunda preocupación. "El tema es que si no podés abrir y tenés que pagar los sueldos, ¿la plata de dónde sale?", indagó el presidente de la CUCEI. Y señaló que Media Cuadra no va a ser el último comercio en cerrar si la recesión se agrava. "Esperemos que haya algún plan drástico para solucionar todo esto porque así como estamos vamos de mal en peor", advirtió. Ayer y antes de que cayera el sol, la luz final de la tarde permitía leer en la fachada de Media Cuadra el menú especial ofrecido el 25 de mayo: empanadas, locro y un buen vino. Nadie se esperaba que fuera el último.





