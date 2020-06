La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jun/2020 HCD:

Anoche tuvo lugar una tranquila Sesión del Honorable Concejo Deliberante en la que incluso se aprobó el tratamiento sobre tablas de varios proyectos presentados desde la oposición, en minoría. . Una infrecuente sesión tuvo lugar anoche en el Salón Blanco del palacio municipal de Campana, donde no faltaron miradas desencontradas entre el oficialismo y oposición. Pero lo singular de la velada fue que se trataron y votaron positivamente varios pedidos de Tratamiento sobre Tablas de la oposición, que se encuentra en minoría, y fueron acompañados por el oficialismo. En ese sentido, se puede decir que Alexis Twyford (UV Calixto Dellepiane), al reemplazar a Axel Cantlon anoche, metió un gol de otro partido: el pedido de Tratamiento sobre Tablas de su bloque solicitando informes al Ejecutivo sobre los motivos de excepción a empleados, enfermeros y médicos de CAPS del pago del Bono Especial por la Pandemia de COVID 19. No solo fue aprobado: incluso desde la bancada oficialista se manifestó que seguramente se corregirá la involuntaria omisión aludida en el mencionado proyecto. Con algunas salvedades manifestadas por el concejal Luis Gómez (Juntos por el Cambio) también se aprobó Sobre Tablas otro Pedido de Informes, en este caso de la bancada PJ - Frente de Todos, sobre la totalidad de propiedades particulares que tienen incumplimientos con los Derechos de Construcción en nuestra ciudad. Y también se aprobó Sobre Tablas la iniciativa de la concejal oficialista Ángela "Porota" Medina para denominar a la sala de atención odontológica a inaugurarse en el CAPS del barrio Colinas de Otamendi con el nombre de "Laurindo Ambrosio Borcard". En este sentido, vale recordar a los lectores que Juntos por el Cambio tiene mayoría automática. Sin embargo, la iniciativa no sólo fue acompañada por todo el cuerpo, sino que la propuesta de Medina recibió los elogios del concejal Oscar Trujillo dado que en los considerandos, Medina se ocupó de describir la figura de Borcard para fundamentar el homenaje, circunstancia que describió de alto valor para los historiadores de la ciudad dado que no siempre se encuentra disponible documentación referida a decisiones similares a la hora de nombrar calles. Aun así, el oficialismo no acompañó en la necesidad y urgencia de tratar otras iniciativas presentadas desde la oposición, siempre fundamentando que dada la naturaleza de los proyectos aludidos necesitaban ser estudiados y debatidos en comisión. A la hora de los Despachos de Comisión, se destaca particularmente la aprobación del Proyecto de Ordenanza PJ - Frente de Todos, modificando la Ordenanza 3652/98 que trata sobre volver a poner en vigencia el denominado Registro Oncológico Municipal. El miembro informante fue el concejal y médico Rubén Romano. El otro médico del cuerpo, Ernesto Meiraldi (Juntos por el Cambio) pidió la palabra para manifestar su acuerdo con la iniciativa y reflexionar sobre la suerte del potencial nuevo registro y cómo debería funcionar, sin mediar la intervención de empresas de la ciudad, para garantizar su continuidad en el tiempo. Finalmente, entre todos los Despachos de Comisión, el último tratado fue un (al menos sugestivo) Pedido de Informes del mismo bloque consultando al Ejecutivo "sobre existencia de una extracción profunda de tierra en predio ubicado en Ruta 6 próximo a la Estancia Santa Susana", del que intentaremos dar más detalles en próximas ediciones. La sesión completa, se puede visualizar por el canal de YouTube del HCD de Campana.



Alexis Twiford reemplazó a Axel Cantlon y logró el tratamiento Sobre Tablas positivo de un expediente presentado por su bloque.





La concejal Medina impulsó que una sala del CAPS de Otamendi se llame "Laurindo Ambrosio Borcard". Trujillo festejó los fundamentos de la iniciativa.

