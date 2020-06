La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jun/2020 Covid-19:

En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia, la Secretaría de Salud del Municipio explicó la definición de "contacto estrecho" de Covid-19. Según informaron la titular del área, Cecilia Acciardi, y la subsecretaria Eleonora Penovi, un "contacto estrecho" es aquella persona que haya estado en contacto con un caso confirmado de Coronavirus sin las medidas de protección adecuadas (como barbijo o tapabocas) durante al menos 15 minutos mientras el paciente infectado presentaba síntomas. La secretaria de Salud explicó que, con el objetivo de minimizar la transmisión del virus, todos los contactos estrechos de personas infectadas deben hacer el aislamiento en sus casas o en alguno de los tres centros de aislamiento extrahospitalarios con los que cuenta el Municipio. Por tal motivo, Acciardi hizo hincapié en la importancia del uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, mantener los hogares higienizados con lavandina y los ambientes ventilados. En tanto que, Penovi sostuvo con preocupación que "se están infectando familias que no son convivientes, que viven a la vuelta de personas positivas, en frente o en otro barrio; y esto si nos llama mucho la atención porque refleja que no se está cumpliendo con la cuarentena". "Es peligroso el contacto estrecho con los convivientes y personas que hayan estado frente a un contagiado por más de 15 minutos sin protección ni sin tapaboca, no así el contacto ocasional", aseveró. Sobre los protocolos, la funcionaria comentó que tanto desde la Provincia como de Nación se modifican constantemente. Hasta hace apenas unos días, por ejemplo, se hisopaba al paciente contagiado previo a darle el alta médica, pero ahora se da un periodo de tiempo ya que después del décimo día del inicio de síntomas, aunque el virus estuviera presente, "no hay contagiosidad". Asimismo, indicó que "desde que una persona es hisopada, se convierte en un caso sospechoso, por lo tanto no puede salir a hacer compras ni ir a trabajar porque, caso de ser portador del virus, puede contagiar a más personas". Por último, Acciardi y Penovi insistieron en que si los vecinos poseen síntomas (como tos, fiebre, dolor de garganta, pérdida del olfato o gusto) acudan a las clínicas privadas o al Hospital San José para verificar su caso. "Los vecinos tienen miedo de asistir al hospital y contagiarse allí y la verdad es que uno se puede contagiar en cualquier lado si no cumple con las medidas epidemiológicas", ponderaron al tiempo que aseguraron que están trabajando en conjunto las Delta y la UOM, manejando los mismos protocolos y actuaciones.

