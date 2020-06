Coronavirus: siguen sumándose contagios en Campana

P U B L I C



Anoche, el reporte de la Provincia de Buenos Aires le adjudicaba 108 casos positivos totales a Campana. De esa cifra, 66 se encontrarían activos. Las estadísticas siguen marcando que nuestra ciudad está atravesando su momento más delicado desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El incremento de casos así lo evidencia: anoche, el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mostraba a Campana con un total de 108 contagios, siete más respecto al cierre del miércoles. De esa cifra, 66 casos se encuentran activos, bajo seguimiento médico. Y los 42 restantes se dividen en 37 recuperados y 5 fallecidos, de acuerdo a los números que difundió ayer la Secretaría de Salud municipal en su parte diario (Provincia hace dos actualizaciones diarias, una por la mañana y otra por la tarde; mientras que el Municipio entrega un único parte en horas del mediodía). En las últimas horas, desde el área de Salud municipal han mostrado su preocupación por casos positivos correspondientes a personas que no son convivientes, pero sí vecinos del barrio. "Nos llama mucho la atención porque refleja que no se está cumpliendo la cuarentena", señaló la subsecretaria Eleonora Penovi. Según las estadísticas que brinda la Provincia, el 38% de los casos positivos de Campana son producto de circulación comunitaria. Mientras que las franjas etarias que más contagios presentan son 20-29 años (28 casos), 30-39 años (24 casos) y 40-49 años (19). Nuestra ciudad es actualmente uno de los 41 municipios que integran el AMBA y se encuentran en Fase 3, con la posibilidad de retroceder en ese aspecto por la cantidad de contagios que se están dando últimamente. En tanto, en el resto de la provincia de Buenos Aires, 64 distritos acumulan 20 días sin nuevos casos y ya están en Fase 5; mientras que otras 30 comunas se encuentran en Fase 4 porque han presentado casos aislados en las últimas semanas. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó ayer que no sumó nuevos casos positivos de coronavirus, por lo que se mantiene con un total de 80. De esa cifra, 46 se encuentran activos; 32 se han recuperado; y 2 han fallecido. En tanto, Escobar recibió confirmación de 21 nuevos casos positivos y figuraba anoche con un total de 340 infectados en el reporte del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. En la noche del miércoles, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó un mensaje municipal en el que anunció la llegada del "momento más crítico" de la pandemia y aseguró: "De lo que hagamos en los próximos 45 días va a depender el resultado final y es importante porque no queremos que colapse el sistema sanitario". Por su parte, con 15 nuevos casos detectados, Pilar acumulaba anoche 318 contagios desde el inicio de la pandemia. De esa cifra, 220 son casos activos; 89 se han recuperado y 9 han fallecido. Finalmente, según el reporte provincial, Exaltación de la Cruz incorporó otros dos nuevos casos, aunque desde el Municipio informaron que no fueron tratados por su sistema de salud y desconocieron saber si realmente tienen domicilio en el distrito (algo similar le había ocurrido con un caso el miércoles). Por ello, en Exaltación de la Cruz solo hay 3 casos activos en tratamiento, dado que el número de recuperados se elevó a 6.

NACIÓN PONE EN MARCHA "UN SISTEMA DE MONITOREO DE INSUMOS CRÍTICOS" Es para conocer la saturación del sistema sanitario, en particular de las camas. En el AMBA, estáalrededor de un 60% de las camas de terapia intensiva. El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer la puesta en marcha de "un sistema de monitoreo de insumos críticos de internación, en particular de las camas", que permitirá tener un "mapa de situación" por jurisdicción y departamento de la Argentina. "Vamos a poner a disposición un tablero de control que va a permitir conocer de manera gráfica el nivel de saturación en todo momento", señaló Fernando Núñez, director Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud, al participar del reporte diario matutino que emite la cartera sanitaria sobre la situación epidemiológica en el país. Esto generará "un tablero de control que va a permitir conocer de manera gráfica el nivel de saturación en todo momento", precisó. Según explicó Nuñez, desde el inicio de la pandemia, el sistema de Salud se reforzó con 3.000 camas, llegando a 11.500, y su nivel de ocupación actual es de 45%, con 353 posiciones de terapia intensiva que atienden hoy a pacientes con coronavirus. SITUACIÓN AMBA Por su parte, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió ayer que en el área metropolitana (AMBA) alrededor de un 60% de las camas de terapia intensiva están ocupadas, por lo que se deben adoptar medidas "para que no se sature el sistema de salud" en el marco del aumento de casos de coronavirus. En declaraciones formuladas a radio El Destape, el funcionario detalló que "en las últimas tres semanas se duplicó la cantidad de las camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus" y afirmó que en el AMBA se está llegando al momento en que se tiene "que tomar una decisión para que no se sature el sistema de salud". Y aseguró que lo ideal sería adoptar "medidas fuertes que reduzcan la capacidad de contagio". "Ya estamos muy cerca del momento en el que hay que reducir fuertemente la circulación del virus", señaló. Y luego advirtió: "Si no tomamos medidas ahora, puede ser que no tengamos tiempo después para tomar medidas que funcionen. No hay que esperar a que llegue a 80% la ocupación de camas para tomar una decisión". En otro tuit se puede agregar:#Ahora El Ministerio de Salud de #Nación informó hoy 16 nuevos fallecimientos de #coronavirus. Pondrá en marcha "un sistema de monitoreo de insumos críticos de internación. En el AMBA, la ocupación de camas de terapia intensiva llega ya al 60%. pic.twitter.com/k2l5H4VLkR — Daniel Trila (@dantrila) June 18, 2020

Coronavirus: siguen sumándose contagios en Campana

