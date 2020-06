La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jun/2020 La Rueda Interna de Rotary Club de Campana fue premiada







Obtuvo la Rueda de Plata por su proyecto "Inclusión". "Fue un halago inmenso recibir la distinción del Distrito, pero nuestra verdadera felicidad reside que los alumnos sordos, más personas con esa misma condición de la ciudad de Campana tuvieron y tienen una verdadera "Inclusión" expresaron. En cada año Rotario hay dos momentos de mucha importancia para el Distrito y los Clubes: uno es la Asamblea donde el Gobernador de Distrito entrante define las metas y objetivos de su año y el otro es la Conferencia donde se comparte los proyectos y se reconoce a los Clubes y Ruedas Internas Rotarias por sus logros. El pasado sábado 12 se realizó la VI Conferencia de nuestro Distrito, el 4895, y la Rueda de Campana obtuvo La Rueda de Plata por su Proyecto "Inclusión". Este proyecto tuvo su origen en los dos Talleres de Primeros Auxilios y RCP en Lengua de Señas que realizaron alumnos de nivel secundario sordos e hipoacúsicos de escuelas integradas de nuestra ciudad, en Cruz Roja Argentina Filial Vicente López respondiendo a una invitación de Rotary Club de Vicente López. Un disparador de esos talleres para nosotras fue la indicación dada a los chicos "llamar a emergencias y empezar tarea de reanimación". Nosotras nos preguntamos ¿Cómo llamar? ¿A quién?, ellos como tantas personas con la misma condición no tenían la posibilidad de solicitar auxilio. "Planteamos nuestra inquietud a autoridades municipales ya que Campana cuenta con una APP de emergencias, (Policía, Bomberos, SAME y Violencia de Género) para toda la población", agregan. Mariela Schvartz (Jefa de Gabinete en ese momento), los contactó con el secretario de Seguridad y allí visitaron las instalaciones del Centro de Monitoreo. Allí explicaron lo que habían detectado y ante su inquietud se modificó la misma para que si la llamada entrante era de una persona no oyente apareciera en sus pantallas identificado. También en una reunión con alumnos, padres, personal directivo y docentes en Lengua de Señas, el personal idóneo de la Central de Monitoreo explicó el sistema y los alumnos incorporaron la APP a sus celulares y practicaron su uso y desde ese momento pueden comunicarse perfectamente con el Centro de Monitoreo. "Fue un halago inmenso recibir la distinción del Distrito, pero nuestra verdadera felicidad reside que los alumnos sordos, más personas con esa misma condición de la ciudad de Campana tuvieron y tienen una verdadera "Inclusión". Gracias a todos los que ayudaron a concretarlo".







