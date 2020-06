La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jun/2020 Breves: Noticias de Actualidad

DISTRITOS SIN CASOS El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires identificó los 64 distritos bonaerenses donde desde hace 21 días no se registran casos de coronavirus y que están en la etapa 5 de la cuarentena. Entre esos municipios se destacan Azul, Bragado, Carlos Casares, Dolores, General Alvear, Lincoln, Monte Hermoso, Pinamar, Roque Pérez, y Tandil. Este grupo pasó a una instancia de distanciamiento social, por lo que podrá reanudar nuevas actividades, como la venta al por menor de ropa, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes, salidas de esparcimiento y actividades sociales con distanciamiento físico de hasta diez personas. En tanto, otras 30 comunas deberán permanecer en la fase 4, porque tuvieron casos últimamente; y las 41 restantes, correspondientes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), continúan en la fase 3. EN "DIFICULTADES" Casi la mitad de las compañías industriales aseguró tener "dificultades" para abonar la totalidad de la primera cuota del aguinaldo a fines de junio, en tanto el 41% tuvo atrasos con los impuestos a raíz del corte de la cadena de pagos y la caída de la facturación. Así lo aseguró la Unión Industrial Argentina (UIA), luego de un relevamiento llevado a cabo del 3 al 10 de junio con empresas de diferentes rubros manufactureros, en el que comprobó que hubo en ese lapso "una leve recomposición" de la actividad por el levantamiento gradual de las restricciones, pero advirtió que "los problemas económicos y operativos se van acumulando" y comprometen el futuro de varias firmas. NIVEL DE INGRESOS Una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en mayo ingresos de por lo menos $67.876,45 para ser considerada de clase media, un 1,24% más que en abril, según el informe dado a conocer por la Dirección General de Estadística y Censos porteña (DGEyC). Para no caer en la pobreza, el grupo familiar en las mismas condiciones requirió de un ingreso mensual de por lo menos $43.373,19, levemente superior a los $43.080 de la medición que diera a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La diferencia es mucho más marcada en el caso del límite de la indigencia, ya que para el organismo de la Ciudad fueron necesarios $22.166,98, un 24% más que los $17.876 que reportó el ente nacional. NUEVA ESTRUCTURA El CEO de YPF, Sergio Affronti, anunció la nueva estructura del Downstream: "esta es la cara visible de la compañía, que nos pone en contacto con los millones de clientes que eligen nuestros servicios en todo el país". El ejecutivo señaló que junto a su equipo "nos planteamos el desafío de liderar el Downstream del futuro, sumando productos de calidad, innovadores, con nuevos servicios para nuestros clientes con la finalidad de sostener nuestra posición y liderar los cambios en el mercado". También destacó que esta línea del negocio apuesta "a la diversidad" al sumar, por primera vez en 10 años, a una mujer en ese nivel y a un ejecutivo proveniente del Upstream de YPF. Asimismo, destacó que "el Downstream de YPF va a liderar la industrialización de Vaca Muerta, agregándole mayor valor al crudo y el gas no convencional a través de sus Complejos Industriales y plantas petroquímicas". AL ESPACIO China lanzó con éxito al espacio tres nuevos satélites desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste del país, a bordo de un cohete portador Larga Marcha-2D. Entre ellos, un nuevo satélite de observación de la Tierra, el Gaofen-9 03, un satélite de teledetección óptica con una alta resolución. Otro de los aparatos será utilizado para probar las tecnologías de satélite pequeño y nanosatélite. Y el tercero, para recolectar información global sobre los estados de buques y vuelos, y sobre la tecnología "Internet de las cosas".



