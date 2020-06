La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jun/2020 Coronavirus en Argentina:

Casi 2 mil nuevos positivos en un solo día a nivel nacional







Ayer fueron confirmados 1.958 contagios por el Ministerio de Salud, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 1.106 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Además, volvió a repetirse el record de fallecimientos en el país: 35. Después de cuatro días sin alcanzar picos máximos, nuestro país volvió a mostrar ayer record de casos positivos confirmados para un solo día: 1.958 nuevos contagios fueron informados ayer por el Ministerio de Salud de la Nación. Con esta cifra, el total de infectados por coronavirus en Argentina llegó a 37.510 desde que inició la pandemia. De ese total, 1.049 (2,8%) son importados, 14.420 (38,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 15.347 (40,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. La mayor cantidad de contagios informados ayer se reportó en la provincia de Buenos Aires, que sumó 1.106 casos. Por detrás se ubicó la Ciudad de Buenos Aires con 692. De esta manera, estos dos territorios reunieron el 92% de los nuevos casos de este jueves. Con este incremento de casos, la provincia muestra ahora un total de 16.451 infectados desde el inicio de la pandemia y se acerca al acumulado en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que todavía ostenta el record de casos totales con 16.984. Así, 9 de cada 10 contagios que se dieron en el país hasta el momento corresponden a estos dos territorios. En tanto, ayer no se notificaron nuevos infectados en La Pampa, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Mientras que Catamarca continúa sin registrar contagiados de coronavirus. Otra triste cifra del informe de ayer del Ministerio de Salud de Nación fue que se volvió a repetir la cifra máxima de fallecimientos del miércoles: se reportaron 35 muertes este jueves y la cantidad de víctimas fatales en esta pandemia asciende a 948. De los 35 fallecimientos de ayer, 18 corresponden a hombres y 17 a mujeres. Mientras que en la discriminación territorial, 16 se dieron en Ciudad de Buenos Aires, 13 en Provincia de Buenos Aires, 3 en Río Negro, 2 en Chaco y 1 en Neuquén.

LA CANTIDAD DE CONTAGIOS VOLVIÓ A DISPARARSE AYER. NACIÓN PONE EN MARCHA "UN SISTEMA DE MONITOREO DE INSUMOS CRÍTICOS" Es para conocer la saturación del sistema sanitario, en particular de las camas. En el AMBA, estáalrededor de un 60% de las camas de terapia intensiva. El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer la puesta en marcha de "un sistema de monitoreo de insumos críticos de internación, en particular de las camas", que permitirá tener un "mapa de situación" por jurisdicción y departamento de la Argentina. "Vamos a poner a disposición un tablero de control que va a permitir conocer de manera gráfica el nivel de saturación en todo momento", señaló Fernando Núñez, director Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud, al participar del reporte diario matutino que emite la cartera sanitaria sobre la situación epidemiológica en el país. Esto generará "un tablero de control que va a permitir conocer de manera gráfica el nivel de saturación en todo momento", precisó. Según explicó Nuñez, desde el inicio de la pandemia, el sistema de Salud se reforzó con 3.000 camas, llegando a 11.500, y su nivel de ocupación actual es de 45%, con 353 posiciones de terapia intensiva que atienden hoy a pacientes con coronavirus. SITUACIÓN AMBA Por su parte, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió ayer que en el área metropolitana (AMBA) alrededor de un 60% de las camas de terapia intensiva están ocupadas, por lo que se deben adoptar medidas "para que no se sature el sistema de salud" en el marco del aumento de casos de coronavirus. En declaraciones formuladas a radio El Destape, el funcionario detalló que "en las últimas tres semanas se duplicó la cantidad de las camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus" y afirmó que en el AMBA se está llegando al momento en que se tiene "que tomar una decisión para que no se sature el sistema de salud". Y aseguró que lo ideal sería adoptar "medidas fuertes que reduzcan la capacidad de contagio". "Ya estamos muy cerca del momento en el que hay que reducir fuertemente la circulación del virus", señaló. Y luego advirtió: "Si no tomamos medidas ahora, puede ser que no tengamos tiempo después para tomar medidas que funcionen. No hay que esperar a que llegue a 80% la ocupación de camas para tomar una decisión".

