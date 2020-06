Efemérides del día de la fecha, 19 de junio

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 69/293 en el año 2015, en este día se toma conciencia acerca de la necesidad de terminar con este flagelo, homenajear a las víctimas y supervivientes de la violencia sexual y a aquellas personas que lucharon para erradicarla. Se eligió esta fecha por ser la jornada en la que, en el año 2008, se adoptó la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad, en la cual se"condenó a la violencia sexual como táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz." El tema de este año es "El impacto del Covid-19 en los supervivientes de la violencia sexual en los conflictos" y remarca el impacto del Coronavirus en las víctimas al obstaculizar que las mismas denuncien por miedo a contagiarse; paralizar el trabajo de supervisión y presentación de informes; y los servicios médicos, psicosociales y legales que apoyan a las víctimas están dejándose de dar. La ONU define a la violencia sexual en los conflictos como la esclavitud sexual, embarazos forzados, violaciones, prostitución forzada, esterilización forzada y todo acto de violencia sexual que atente contra la integridad de mujeres, hombres y niños en contacto directo o indirecto con un conflicto. Es pertinente mencionar que el estigma cultural y el miedo provocan que la víctima no denuncie por lo que se estima que por cada violación denunciada, hay entre 10 y 20 casos sin documentar. Al respecto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, manifestó: "en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, nos solidarizamos con los supervivientes de esa violencia y nos comprometemos a escucharlos y a actuar sobre la base de sus experiencias y decisiones". EL RUGIDO QUE COLOCÓ A "LOS PUMAS" EN EL MUNDO Corría el año 1965 cuando "Los Pumas" emprendieron su gira por Rodesia del Sur (hoy Zimbabue) y Sudáfrica. Un año antes, su consagración como campeones en el Sudamericano de Rugby llamó la atención de Danny Craven, hombre influyente en el mundo del rugby, que les propuso hacer la gira. Sin embargo, el entrenamiento del equipo era insuficiente para enfrentarse ante tales potencias del deporte por lo que el entrenador sudafricano Izak van Heerden colaboró con los entrenadores Alberto Camardón y Ángel Guastella: "había cambiado el método; nos sometió a un trabajo inusual, de extrema dureza. Hacíamos doble turno, mañana y noche, y en el medio trabajábamos […] Fue durísimo, pero vimos los resultados" expresó el inolvidable capitán Aitor Otaño. En ese entonces, el yaguareté de la camiseta atrapó la curiosidad del periodista Carl Köhler que consideraba necesario darle un apodo a la desconocida selección: "veníamos caminando tras bajar del avión y un periodista se me acerca a preguntarme por el yaguareté. Como yo no hablaba muy bien inglés, le dije que era un puma" recordó Agustín Silveyra. El jugador desconoció que su respuesta marcó el nombre del equipo. El primer rival fue Rodesia del Sur, equipo ágil y fuerte que se quedó con la victoria por una escasa diferencia que mostraba el marcador paralizado en 17-12. Los Junior Springboks no corrieron la misma suerte en el Ellis Park de Johannesburgo, donde Eduardo España, Raúl Loyola, Marcelo Pascual y Eduardo Poggi se convirtieron en figuras del histórico triunfo 11 a 6. "LOS GATOS" GRABAN "LA BALSA" Un día como hoy en el año 1967, "Los Gatos" grababan "La balsa", canción fundadora del rock nacional, para la discográfico "RCA Victor." El sencillo fue compuesto por "Tanguito" y Litto Nebbia en el baño de "La Perla", emblemático bar de Once frecuentado por músicos; "Tango" cantó una oración y, frustrado por no poder continuarla, le pasó la guitarra Nebbia que, con total naturalidad, la siguió: "yo completé toda la música y la letra del tema. En esa época estábamos ensayando con ´Los Gatos´ el repertorio que iba a ser parte de nuestro primer disco, todos temas míos, salvo uno de Moris y Pipo Lernoud, "Ayer Nomás", y "La Balsa", firmado en coautoría con ´Tango´" manifestó Nebbia.

Efemérides del día de la fecha, 19 de junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar