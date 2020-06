La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jun/2020 Rugby:

Hoy comienza la campaña solidaria del plantel superior del CCC







Será el comienzo de "Rugby Social. Valores fuera de la cancha". La iniciativa apunta a colaborar con tres comedores barriales de nuestra ciudad en estos tiempos de pandemia. El plantel superior de rugby del Club Ciudad de Campana está comenzando un proyecto llamado "Rugby Social. Valores fuera de la cancha" y el primer proyecto que desarrollará en este marco será "atacar las necesidades básicas insatisfechas de nuestra comunidad y aportar esfuerzos en la prevención del contagio del Covid-19". La primera iniciativa del rugby Tricolor ya está en marcha: recolectar arroz, fideos, puré de tomate, polenta, yerba, azúcar, harina, aceite, leche en polvo larga vida, galletitas, enlatados y lentejas para colaborar con tres comedores barriales de nuestra ciudad. Las donaciones serán recibidas en el propio CCC (Chiclana 209), hoy viernes de 15.00 a 19.00 horas y mañana sábado de 10.00 a 13.00 horas. Aunque también están abiertas líneas de contacto para pasar a retirar aquellos elementos que no puedan ser acercados a la institución (por WhatsApp a los teléfonos 03489-690241 y 011-3320-2796). Los comedores en los que se entregará lo recolectado serán: "Los Vecinos", del barrio San Cayetano; "Caricias del Alma", de La Josefa; y "Sueños Cumplidos", de Las Praderas. "Charlando con los más jóvenes del plantel se nos ocurrió que teníamos que hacer algo para devolverle a la sociedad todo lo que uno tiene y también queríamos usar el rugby, que es lo que nos une. Aunque, desde ya, no es necesario ser jugador para ayudar. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero que no sabe bien cómo hacerlo. Nosotros queremos ayudarlos a ayudar", explicó Carlos Díaz, capitán del plantel superior. "La idea es empezar por cubrir las necesidades básicas, como comida, artículos de desinfección y abrigo, y continuar con un compromiso mayor, relacionado con otras carencias. Buscar un seguimiento e involucrarse más con las personas que buscan ayuda en los comedores. Al mismo tiempo, ofrecer un espacio donde los integrantes del plantel puedan participar de una actividad en la que utilizando el rugby y sus valores como medio, se desarrolle un sentimiento de pertenencia e inclusión social", agregó Díaz. "A partir de la noción de ser equipo, nos dimos cuenta que juntos podíamos hacer mucho más y utilizar el rugby como herramienta de transformación social para revertir muchos paradigmas instalados hoy en día en la sociedad. Trabajamos con la comunidad del rugby, viviendo y trasmitiendo sus valores. Y el objetivo de esta iniciativa es ayudar a los que menos tienen a afrontar este duro invierno que se avecina", concluyó el referente del equipo Tricolor.

EL PLANTEL SUPERIOR DEL CLUB CIUDAD BUSCA INVOLUCRARSE EN DISTINTAS CAUSAS SOLIDARIAS DE LA CIUDAD. ENTRENAMIENTOS VIRTUALES En el marco del aislamiento social que impone la pandemia de coronavirus, el plantel superior del Club Ciudad de Campana se mantiene en contacto a través de reuniones virtuales en las que comparte entrenamientos a partir de las rutinas que brinda el head coach César Gigena. A su vez, en estos encuentros y ejercicios también se desarrollan "las nuevas modificaciones del reglamento adaptadas al Covid-19" y se analizan "estrategias de defensa y ataque".

