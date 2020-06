La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/jun/2020 Breves: Deportivas

19 de Junio de 2020







ACUERDO OFICIALIZADO AFA y Futbolistas Agremiados oficializaron el acuerdo por el que los jugadores que queden sin contrato a partir del 1 de julio cobrarán el sueldo mínimo de un fondo asistencial sustentado por ambas instituciones con "recursos generados por la actividad futbolística". Esta medida abarca a jugadores de la Liga Profesional, Primera Nacional, Federal A, Primera B, Primera C y Primera A Femenina, quienes recibirán un máximo de cinco pagos equivalentes cada uno de ellos al sueldo básico de la categoría de su último club. EL REAL NO AFLOJA En el cierre de la 29ª fecha de la Liga de España, Real Madrid venció 3-0 como local al Valencia y volvió a ubicarse a dos puntos del líder Barcelona. En el otro encuentro jugado ayer, Alavés superó 2-0 como local a Real Sociedad. En tanto, hoy estará comenzando la 30ª jornada con tres partidos. En el más atractivo, desde las 17.00, Barcelona, con Lionel Messi, recibirá al Sevilla de Ocampos, Banega y Vázquez. Además, también jugarán: Granada vs Villarreal y Mallorca vs Leganés. PREMIER: FECHA 30 Con dos encuentros, hoy comienza la 30ª fecha de la Premier League, la primera que se jugará de forma completa desde el regreso del fútbol en Inglaterra. Se medirán: Norwich City vs Southampton (14.00) y Tottenham vs Manchester United (16.15). El cómodo líder del Campeonato es Liverpool, que recién se presentará el domingo con la particularidad de que el lunes podría coronarse campeón a pesar que todavía restan nueve fechas. FOYTH LESIONADO El defensor argentino Juan Foyth (jugador del Tottenham) no será parte de la reanudación de la Premier League, dado que sufrió la rotura del menisco externo de la rodilla derecha en un amistoso previo disputado ante Norwich. Según trascendió, estará alejado de las canchas hasta el inicio de la próxima temporada. EL CENARD SE REACTIVA A partir del DNU que permite que los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio retomen sus entrenamientos, el CENARD ya empezó a recibir a deportistas como Martina Dominici (gimnasia artística), Belén Pérez Maurice (esgrima) y Paula Pareto (judo). Y ayer se reencontró el Seleccionado Masculino de Hóckey sobre Césped, que realizó sus primeros movimientos post parate por la pandemia. Por su parte, Las Leonas se sometieron este jueves a tests masivos en el propio CENARD camino a su retorno a los entrenamientos. TOKIO CANCELÓ SU ATP El ATP 500 de Tokio que debía jugarse en octubre fue cancelado ayer debido al rebrote de coronavirus en Japón. "Teniendo en cuenta las preocupaciones provocadas por una segunda ola de infección en Japón y en el extranjero, hemos llegado a la dolorosa conclusión que tenemos que anular el torneo", explicó la organización del evento que debía jugarse entre el 5 y 11 de octubre. BÁSQUET: SIGUE ESPAÑA Ayer se disputaron los tres encuentros correspondientes al Grupo B de la Fase Final que se disputa en Valencia y que definirá al campeón de la Liga ACB de España. Real Madrid superó 91-73 a Gran Canaria con participación de Nicolás Laprovittola (11 puntos), Gabriel Deck (4 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias) y Facundo Campazzo (4 puntos); San Pablo Burgos venció 92-86 a Zaragoza (Nicolás Brussino aportó 8 puntos y 8 rebotes); mientras que Valencia derrotó 90-74 a Morabanc Andorra.



Breves: Deportivas

19 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar