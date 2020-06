La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jun/2020 Once Privados de Libertad se recibieron de bachiller







Son alumnos del CENS Nro 456 y están alojados en la Unidad 57 de nuestra ciudad. La semana próxima reciben la nota otros ocho estudiantes, por lo que la cifra de egresados llegaría a 19 Aunque la pandemia cambió la rutina de los establecimientos educativos en contexto de encierro, un grupo de privados de libertad alojados en una de las cárceles bonaerenses de Campana obtuvieron su título de bachiller en Ciencias Sociales luego de aprobar el último examen. El logro académico correspondió a 11 estudiantes alojados en la Unidad 57 matriculados en el tercer ciclo del CENS N° 456, los que aprobaron su última materia y con todas las medidas de bioseguridad y respetando la distancia social, recibieron en una ceremonia sus respectivas medallas y certificados. Dentro del programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, denominado "Más trabajo, menos reincidencia", se establecieron acuerdos con la Dirección General de Cultura y Educación para avanzar con las actividades educativas en las cárceles y garantizar este derecho a los privados de libertad. Las evaluaciones fueron confeccionadas por los docentes de cada materia, en el marco del Plan de Continuidad Pedagógica que permite mantener las actividades educativas en épocas del aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia de Covid-19. De los once, dos aprobaron Geopolítica, uno Filosofía, tres Inglés, uno Comunicación y Medios, tres Sociología y uno Lengua y Literatura. Gabriel tiene 19 años, es de san Miguel y está detenido por robo desde hace 20 meses. "En la calle llegué hasta quinto año, pero por ambición dejé la escuela y me puse a robar. Ahora, acá en la cárcel pude reflexionar de lo que hice", dijo el flamante egresado. "Acá en el penal me decidí a terminar la secundaria y ya soy bachiller. Agradezco a los docentes y a las autoridades penitenciarias por esta posibilidad. Mi idea es poder estudiar Ingeniería cuando recupere la libertad", agregó Gabriel, quien se recibió al aprobar con 6 Geopolítica. Este viernes ocho internos más rindieron las materias vía on line, por lo que la cifra de egresados podría ascender a 19. Las notas van a estar la semana próxima. PROTOCOLO Para rendir las materias se implementaron todas las medidas preventivas vigentes indicadas por protocolo sanitario como el distanciamiento apropiado y el uso de barbijo, y se distribuyeron las pruebas en dos salones de la escuela, para los alumnos de un mismo pabellón, en tanto que para aquellos que estaban en otros pabellones se les administró los exámenes de forma individual. Esta tarea se llevó adelante en forma conjunta entre las autoridades docentes y el personal penitenciario que representado por la coordinadora de Educación y Cultura de la Unidad 57 Patricia Marra, se encargó de supervisar los exámenes en estrecha relación remota con las autoridades educativas. En ese sentido la coordinación educativa del Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente de la Subdirección General de Educación, con el respaldo del director de Unidad 57 Gastón Collado, se considera un enlace necesario y fundamental para lograr el desarrollo exitoso del Plan de Continuidad Pedagógica, al actuar de nexo permanente para viabilizar el acceso de los estudiantes a las tareas y actividades diagramadas por los docentes, con un seguimiento diario y su posterior devolución para la revisión de las mismas por parte de los profesores. Por último, también se les tomó examen a los alumnos que debían rendir la tercera mesa evaluatoria para promocionar de año, ubicándolos en el año que corresponde y así realizar la tarea educativa necesaria específica a través de los cuadernillos y/o tareas que remiten sus profesores. Asimismo, se destaca que desde que comenzó la cuarentena se puso en práctica una nueva modalidad educativa en la que los docentes sostienen el vínculo con sus alumnos a través de un envío semanal que se puede sintonizar en una FM de nuestra ciudad, donde les comparten el contenido educativo de cada materia.

