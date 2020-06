Fue anoche a la altura del puente frente a la empresa Honda. Es vecino de Las Acacias y se habría quebrado un dedo de la mano. Un móvil del SAME trasladó de urgencia al Hospital San José a un motociclista quien perdió el control de su vehículo y cayó al asfalto en la Ruta 6. El accidente sucedió anoche a la altura del puente que se encuentra frente a la empresa Honda. Aparentemente, además de múltiples golpes, el conductor del motovehículo quien es vecino de Las Acacias, se habría quebrado un dedo de la mano. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 7, que quedó en custodia del vehículo.

El SAME se hizo presente en el lugar y trasladó al accidentado hasta el Hospital San José.

#Dato Motociclista accidentado bajo el puente de Honda, sentido a #Campana. Despistó hacia el parterre central donde la moto golpeó y cayó hacia el pavimento. El hombre de Las Acacias se quebró un dedo de la mano, fue trasladado por SAME al hospital San José. CP zona 7. pic.twitter.com/0BiDqBPZl6 — Daniel Trila (@dantrila) June 20, 2020

Cae con su moto en la ruta 6

