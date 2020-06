La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jun/2020 Rubén Dusac denuncia persecución por parte de la Municipalidad







Lo hizo durante su programa de radio, aludiendo a una presentación oficial en la Fiscalía Nro 2, a partir de un posteo en su muro de Facebook, donde el periodista decía tener la lista de mayores contribuyentes. "A ver… me peleé con Stella (Giroldi) ¿no me voy a pelear con estos, que no los conozco?" dijo a La Auténtica Defensa el periodista Rubén Dusac luego de la emisión de su programa de radio "La mañana" del día de ayer, durante el cual señaló al aire que el Dr. Matías Ferreirós, de la UFI 2, había desestimado una presentación de la Municipalidad de Campana, en la que se pide que se investigue "la participación de usuarios que participaron de los posteos" comentando la siguiente publicación que Dusac hizo en su muro de Facebook: "Tengo el listado de los mayores contribuyentes que van a apoyar el incremente de algunas tasas e impuestos." (sic.) La presentación realizada por la Dra. Lucía del Carmen Schirripa, abogada apoderada de la Municipalidad de Campana, aporta diferentes capturas de pantalla, incluyendo un comentario donde un usuario señala: "Como dijo el Presidente, el que más tiene que sea solidario", al que otro usuario contesta: "Tengo un montón de 9mm con bien puedo ser solidario jajaja algún monedita por ahí??????" (sic.) La abogada, además, propone a un testigo, y entre otras cuestiones infiere que el autor del comentario "da a entender que tiene un arma" y considera que "las publicaciones efectuadas tienen como fin la formación de una opinión pública tendenciosa, maliciosa y temeraria impartiendo temores a quienes tengan que participar de la asamblea" de Concejales y Mayores Contribuyentes que tuvo lugar el viernes 12 en la cual se aprobó la nuevas Ordenanzas Fiscal e Impositiva de Campana. A través de sus abogados, el periodista Dusac tuvo acceso al escrito y también a la desestimación por parte del Fiscal Ferreirós, quien entre sus fundamentaciones expresa que la denuncia presentada "es producto de una búsqueda por redes sociales de la repercusión que ha tenido a nivel social –local- la creación de la mentada asamblea de Mayores Contribuyentes lo que bien puede asimilarse a un caso de ‘ciberpatrullaje’, con la particularidad que el mismo habría sido llevado a cabo por la propia institución Municipal". Durante el programa de radio ya aludido, Dusac señaló que a pesar de la desestimación del Fiscal, no había dado por terminado el tema, y que era víctima de persecución ideológica y sindical por parte la municipalidad. "Acá toman información de mi máquina y voy a buscar todos los métodos y artilugios legales que haya para llevar esto hasta las últimas consecuencias", señaló el periodista a este medio y agregó: "El municipio no tiene por qué espiar mi computadora, ni sacar fotos de mis cosas. Ya mandé la denuncia y todo al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, y a la Diputada Soledad Alonso… Y sigo manteniendo lo mismo que dije hoy a la mañana (en su programa de radio): si a mí me pasa algo, lo hago responsable a Abella. Así como se metieron en la intimidad de mi Facebook, mañana pueden mandar a un tipo a que me haga algo".

Rubén Dusac, ayer por la mañana. La emisión completa del programa está disponible en su muro de Facebook.



