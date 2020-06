La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jun/2020 Por primera vez, Argentina tuvo más de 2000 contagios de coronavirus en un día







Ayer se confirmaron 2.060 nuevos casos, 1.108 de ellos se dieron en Provincia de Buenos Aires. Además, también se informaron 31 fallecimientos. Kicillof y Rodríguez Larreta se reunieron en La Plata para analizar la evolución de la pandemia en el AMBA. Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 2.060 nuevos contagios de coronavirus en el país, máxima cifra para un solo día en nuestro país desde que comenzó la pandemia. De esta manera, los casos totales en Argentina ya son 39.570. De esa cantidad, 1.044 (2,6%) son importados, 15.003 (37,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 16.383 (41,4%) son de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En tanto, de los 2.060 nuevos infectados anunciados ayer, 1.108 corresponden a la Provincia de Buenos Aires, mientras que 814 fueron detectados en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos territorios reunieron el 93% de los casos de este viernes (totalizan 17.569 y 17.788 casos respectivamente). En este marco, los gobiernos de ambos distritos decidieron ayer conformar una mesa de trabajo conjunta para el seguimiento de la evolución de la pandemia en el AMBA, durante un encuentro que mantuvieron en La Plata el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los mandatarios no descartaron tomar medidas más severas en relación al aislamiento social si el ritmo de contagios se incrementa en la zona metropolitana (tanto jueves como viernes se alcanzaron cifras máximas). "Se estudia (volver a) la fase 1", dijo Kicillof, desde el Salón Dorado de la Gobernación, tras dos horas de reunión con Larreta y funcionarios de ambas administraciones. En la misma línea, Rodríguez Larreta, aseguró que los datos de los últimos días "preocupan y mucho" y advirtió que si la evolución de los casos de coronavirus sigue siendo alta "no hay dudas de que vamos a tener que tomar medidas más estrictas". En este contexto, el ministerio de Seguridad de la Nación reforzó los controles que realiza en el sistema ferroviario nacional, tanto en las estaciones como dentro de los trenes. La ministra de esa cartera, Sabina Frederic, ordenó el refuerzo de los controles específicos en los trenes del AMBA. Se trata de un redespliegue de las fuerzas federales de seguridad en las jurisdicciones que son competencia de ese ministerio. La decisión incluyó un incremento en el control de las formaciones tanto como en las estaciones de trenes, así como la extensión del horario de control policial durante las 24 horas. 31 MUERTES A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó 31 fallecimientos en el marco de la pandemia: 19 hombres y 12 mujeres. De esta manera, la cifra total de víctimas fatales en el país ascendió a 979. Las nuevas muertes se dividieron de la siguiente manera territorialmente: 16 se dieron en la Provincia de Buenos Aires (que totaliza 424 fallecimientos); 11 en la Ciudad de Buenos Aires (365); y 4 en la provincia de Chaco (83).

POR SEGUNDA JORNADA CONSECUTIVA, EL PAÍS VOLVIÓ A TENER RECORD DE CONTAGIOS. CHACO: MURIÓ POR CORONAVIRUS EL JEFE DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL PERRANDO Se trata de Miguel Duré, de 53 años. El médico, que estuvo internado 23 días, es una de las 83 víctimas fatales de la provincia. El médico Miguel Duré, de 53 años y jefe de terapia intensiva del hospital Perrando de Resistencia, Chaco, murió en la madrugada del viernes por coronavirus en ese mismo nosocomio y se convirtió así en una de las 83 víctimas fatales de la provincia. Según medios locales, Duré estaba internado desde hacía 23 días, tras haber contraído Covid-19 en su trabajo. Su cuadro era sumamente delicado a partir de una "insuficiencia respiratoria grave con falla renal", lo que lo obligaba a hacerse diálisis. Unos días atrás, el médico había recibido una transfusión de plasma de convalecientes y si bien en un principio la respuesta había sido "satisfactoria", más tarde surgieron otras fallas orgánicas que precarizaron su salud. La ministra Salud Pública del Chaco, Paola Benítez, y el equipo directivo del Hospital Julio C. Perrando, lamentaron ayer en un comunicado de prensa el fallecimiento del médico terapista de la institución. La cartera sanitaria destacó la trayectoria de este profesional en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Perrando, uno de los nosocomios de cabecera de Chaco. Duré trabajó durante 25 años como médico en su provincia.

