Es notable observar como los medios hegemónicos de comunicación hacen enormes esfuerzos para tratar de imponer en la opinión pública la idea que disimulada por la cuarentena necesaria para disminuir al máximo posible contagios y muertes evitables hay una gran conspiración para imponer en nuestro país una suerte de "dictadura del proletariado" que se va a quedar con todo incluso con las propiedades de la clase media. Un grupo de intelectuales orgánicos de la derecha neoliberal que otrora gozaban de algún prestigio también forman parte de esta campaña para meter miedo llegando al extremo de caracterizar al actual gobierno cómo una "infectadura" en un documento que en su diatriba no se privó de incluir todos los lugares comunes esperables viniendo de quienes lo firmaron. Es increíble cómo especulan con el lógico cansancio que ocasiona la larga aunque necesaria cuarentena insistiendo con las consecuencias que produce en la economía, fundamentalmente en las medianas y pequeñas empresas cómo si les interesara su suerte cuando durante cuatro años ese sector del empresariado sufrió sin pandemia una estrepitosa caída de la demanda y por consiguiente de sus ventas que motivaron innumerables cierres. Aquellas empresas que pudieron sobrevivir se encontraron en las peores condiciones para enfrentar las consecuencias de la proliferación del covid-19 en nuestro pueblo. En realidad su preocupación de genuina no tiene nada.. Si bien como decían nuestros mayores las comparaciones son odiosas, ver lo que sucede en aquellos países mostrados hasta hace no mucho tiempo como modelos a imitar ayuda al momento de tomar decisiones. Tuvieron que dar marcha atrás por el aumento de casos producto de esa flexibilización cuando flexibilizaron la cuarentena en forma temeraria creyendo que los contagios disminuían irreversiblemente. Hasta la emblemática revista Time de los Estados Unidos pondera la forma de enfrentar la pandemia seguida por nuestro país. Quienes defienden a capa y espada a los dueños de Vicentin en su afán de conseguir que el gobierno los salve deberían tener en cuenta que la Confederación Financiera Internacional que es por donde el Banco Mundial canaliza los préstamos a privados, inició en los tribunales de Nueva York una demanda contra la empresa por manifiesta administración fraudulenta sosteniendo que han desaparecido los dólares que ellos les prestaron. A tal punto llega la campaña mediática que la conductora del noticiero de Telefé Cristina Pérez intentó enseñarle derecho al presidente quien es precisamente profesor en la Facultad de Derecho de la UBA. Un completo dislate. Recordemos que la debacle de Vicentin es bastante anterior a la pandemia y que desde hace mucho tiempo les vendía sus exportaciones a sus filiales en otros países, o sea a ellos mismos, a un precio menor y desde esos países la venta a sus clientes se hacía al precio real dejando de pagar impuestos al estado nacional y pudiendo evitar tener que traer a la Argentina los dólares cobrados por la diferencia. Es dable pensar que la prensa canalla nos quiere infectar de "conspiranoia". Este concepto acuñado por el sociólogo español Enrique de Vicente se refiere a la tendencia a interpretar erróneamente a ciertos acontecimientos cómo formando parte de una conspiración. Para ellos todo lo que se opone a sus deseos y fundamentalmente a sus intereses es una conspiración populista que es la nueva forma vernácula del comunismo. Sinceramente un verdadero disparate. Párrafo aparte. En la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos donde se produjo el asesinato de George Floyd se está estudiando una reforma policial para terminar con estos abusos intolerables de poder y así resguardar en serio la seguridad de todos los ciudadanos. Es imprescindible que empecemos a pensar en cómo deben ser las fuerzas de seguridad de nuestra nación en lo que ya se denomina la nueva normalidad para que sea mejor que la anterior a la pandemia.

"Conspiranoia"

Por José Abel Perdomo

