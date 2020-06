Así lo afirmó en conferencia de prensa la concejal de Juntos por el Cambio al referirse a la "tranquila" sesión de este jueves en la que hubo notorio consenso. La concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, se refirió a la "tranquila" sesión ordinaria del Concejo Deliberante de este jueves y aseguró que "mientras no busquen perjudicar la gestión del intendente Sebastián Abella, acompañaremos todos los proyectos". "Desde nuestro bloque tratamos de construir y no de destruir", aseguró, al tiempo que remarcó: "Todo lo que nosotros consideremos que sea beneficioso para la ciudad o el país, lo vamos a acompañar sin importar el color político del autor del proyecto". "Pero así tampoco acompañaremos aquellos proyectos con los que no estemos de acuerdo o se planteen cosas irrisorias dedicados a la tribuna ya que no se pueden llevar a cabo por su inviabilidad". Por otra parte, la edil aclaró que el Bono Especial por la Pandemia de Covid-19 para los trabajadores de la salud no los paga el Municipio, sino que lo hace el Gobierno Nacional. El decreto alcanza a quienes trabajan en hospitales y clínicas donde haya internación de pacientes con Covid-19, dejando de lado a una gran cantidad de profesionales que están igual de expuestos que los que trabajan en el hospital. Sobre esto, aseveró que "suponemos que cuando se hizo el depósito dejando excluido al personal de los CAPS, fue por un error involuntario de Nación, pero también entendemos que desde nuestro lugar, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos también puedan percibirlo". No obstante, la Secretaría de Salud del Municipio envió un listado completo del personal de la salud, incorporando a todos, tomó contacto con autoridades nacionales e incluso confeccionó una nota con las firmas de todos los trabajadores de los CAPS que será elevada tanto a los gobiernos Nacional y Provincial. Además, indicó que "hablamos con el bloque vecinalista antes de la sesión para que modifiquen el pedido de informes a un proyecto de resolución que le solicita al Gobierno Nacional un informe que explique la razón por la cual estos trabajadores quedaron exceptuados; y eso fue como sucedió". Para concluir, remarcó el gran consenso que hubo en el recinto al momento de tratar la denominación a la Sala de Atención Odontológica, próxima a inaugurarse en el CAPS de Otamendi con el nombre "Laurindo Ambrosio Borcard"; la declaración del beneplácito ante la iniciativa del Congreso Nacional de regular la modalidad de teletrabajo en relación de dependencia y el pedido de informes sobre la totalidad de propiedades particulares que tienen incumplimientos con los Derechos de Construcción.



