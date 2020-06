La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jun/2020 HCD:

Merecido homenaje a Don Borcard







Por iniciativa de la concejal Ángela Medina, la futura sala odontológica municipal del barrio Colinas de Otamendi llevará su nombre. Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, la concejal de Juntos por el Cambio y vecina del barrio Colinas de Otamendi, Ángela "Porota" Medina, solicitó el Tratamiento sobre Tablas de un Proyecto de Ordenanza de su autoría que fue aprobado por la totalidad de cuerpo. El mismo propone que se denomine con el nombre Laurino Ambrosio Borcard a la sala de atención odontológica próxima a inaugurarse en el Centro de Atención Primaria de Salud de ese barrio. Según fundamenta Me-dina en su proyecto, el homenaje a Don Borcard, quien falleció en 1988 se debe a que desde que llegó al barrio, en 1958, siempre trabajó por su progreso y de hecho integró la primera comisión de la Sociedad de Fomento de Ota-mendi, fundada en 1959. También colaboró en la creación de la primera escuela primaria y de la iglesia del barrio, e incluso desde 1973 a 1976 fue concejal durante la gestión del ex intendente Calixto Dellepiane "presentando proyectos en pos del progreso del barrio". "A sus hijos y nietos inculcó amor y compromiso para con el barrio Otamendi, y algunos de ellos se instalaron en él, siendo también, según sus enseñanzas, miembros activos del barrio", dice otras de las consideraciones enumeradas en el proyecto. "Don Borcard –comentó Medina a La Auténtica Defensa- fue uno de los primeros lugareños de Otamendi. Nació en Colonia Hughes, Entre Ríos, en 1900 y vivió en varias localidades de Buenos Aires hasta que llegó a Otamendi en 1958, donde se estableció en una chacra de Errecart y Rippa. Más adelante se mudó a una cada en Ayos y Ledesma, donde vivió hasta que falleció a los 88 años. Su hija fue portera de la escuela primaria, y su nieta maestra; y su hijo con un emprendimiento, le dio trabajo a muchos vecinos también… Creo que la próxima inauguración de la sala odontológica, con la que estoy segura Don Borcard estaría muy contento, es una buena oportunidad para recordar y reivindicar su figura: la de un gran vecino y fomentista, y así también inspirar a otros a continuar su camino. A mí en particular, me llena de orgullo el avance que está teniendo el barrio, que sufrió mucho abandono por parte de gobiernos anteriores y no veo la hora de que podamos inaugurar sala odontológica".

