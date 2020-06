La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jun/2020 Efemérides del día de la fecha, 20 de junio







DÍA DE LA BANDERA Instituido a través de la Ley Nº 12.361 en el año 1938, en este día se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la bandera, en el año 1820. Asimismo, este año fue declarado, mediante el Decreto 2/2020, "Año del General Manuel Belgrano" para rememorar los 250 años del nacimiento y 200 años de la muerte del prócer: "que por su probada austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la Patria, siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra Nación." En el año 1812, el General Manuel Belgrano propuso crear una insignia para diferenciar a las tropas independentistas de las realistas en el campo de batalla. A la vez, pretendía crear un símbolo que le recordara a sus soldados su juramento de dar la vida por la Patria. Tras la aprobación del Primer Triunvirato, se adoptó la escarapela celeste y blanca. Orgulloso de la escarapela, el prócer creó la bandera inspirado en los colores de la misma; en las orillas del Río Paraná, en el pueblo de Rosario, el civil Cosme Maciel la izó por primera vez y Manuel Belgrano hizo que en las baterías "Libertad" e "Independencia" los soldados juraran al nuevo símbolo patrio: "¡Soldados de la Patria! En este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro Excelentísimo Gobierno: en aquel, la batería de la Independencia, nuestras armas aumentarán las suyas, juremos vencer a nuestros enemigos, interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la Patria!". BOCA GANA SU SEXTA COPA LIBERTADORES La primera vez que Boca levantó la Copa Libertadores fue en el año 1977 tras vencer, en unos infartantes penales, a Cruzeiro 5 a 4. En ese entonces el arquero Hugo Gatti se convirtió en el héroe del partido al atajar el potente derechazo de Vanderlei. Al año siguiente, los "xeneizes" volvieron a salir campeones de América solo que esta vez, aplastaron a Deportivo Cali 4 a 0 con goles de Hugo Perotti, Ernesto Mastrángelo y Carlos Horacio Salinas. El entonces director técnico, Juan Carlos Lorenzo, se aseguró su lugar en el corazón de la hinchada que lo aclamó, también, por sacar al equipo campeón del Torneo Metropolitano y Nacional del año 1976 y la Copa Intercontinental (1977). Bajo la dirección de Carlos Bianchi, el plantel se coronó campeón en los años 2000, 2001, 2003; en la primera y segunda ocasión el equipo ganó desde el punto de penal 4 a 2al Palmeiras y 3 a 1 a Cruz Azul, finalmente, en la última derrotó al Santos 3 a 1. Aquellas 5 Copas Libertadores habían inspirado a Miguel Ángel Russo a soñar con lograr conquistar América: "siempre tuve la ilusión de volver a Boca. Los técnicos que tuvieron la suerte de ganar la Libertadores pudieron hacerlo. Había algo, adentro mío, que me decía que iba a volver." En el año 2007, Boca volvió a la gloria después de vencer a Gremio 2 a 0 con goles de Juan Román Riquelme: "un futbolista siempre sueña con ganar la Copa Libertadores y hoy es un día muy especial para nosotros, el club y para el fútbol argentino". SE ESTRENA "TIBURÓN" Un día como hoy en el año 1975, se estrenaba la película "Tiburón." Dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, la película está basada en la novela "Tiburón" de Peter Benchley; escritor que se inspiró en los ataques de un tiburón blanco, que terminaron con la vida de 4 personas, en Nueva Jersey en el año 1916 y en Frank Mundus, un pescador que pescó al tiburón más grande conocido en ese entonces. El rodaje del film fue complicado por las tensiones entre los actores, el tiburón mecánico que no funcionaba y el hecho de que casi se hunde el barco en el que los protagonistas salen a cazar al tiburón; esto le hizo pensar al director de cine que su carrera llegó a su fin, no obstante, fue una de sus grandes obras maestras.

Efemérides del día de la fecha, 20 de junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar