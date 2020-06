La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/jun/2020 NotiCMR:

Anticoncepción; ¿qué conocemos del anillo vaginal?

Por Dra. Débora B. Cozzarín













Débora B. Cozzarín

Es muy frecuente encontrarme en la consulta ginecológica con pacientes que quieren conocer acerca de los métodos anticonceptivos que existen, y a la pregunta de ¿Cuáles métodos conoces?, diría que sólo el 10% de las pacientes (o tal vez menos) nombra el Anillo Vaginal. Algunas no saben de la existencia y otras "lo han sentido nombrar". En mi rol como médica de informar, nos volvemos a encontrar hoy para saber un poquito más acerca de este método tan efectivo y cómodo. El anillo vaginal (o anillo intravaginal o sistema de liberación vaginal) es un método anticonceptivo a largo plazo que está formado por un aro transparente y flexible, de unos cinco centímetros de diámetro, que la mujer coloca en la vagina al comenzar el ciclo menstrual. Durante 21 días el anillo libera progestágenos (etonogestrel) y estrógenos (etinilestradiol), dos hormonas sexuales femeninas, en bajas dosis, y son absorbidas por la mucosa vaginal, impidiendo la ovulación. ¿Cómo se usa? Se coloca el anillo dentro de la vagina (como un tampón), lo ideal sería el primer día del ciclo menstrual (primer día de sangrado), durante 21 días, transcurridos los mismos, se retira el anillo y se descansa una semana, para volver a colocarlo 7 días después durante 21 días más y así sucesivamente. Este método anticonceptivo debe colocarse y retirarse siempre el mismo día de la semana y alrededor de la misma hora. La menstruación tiene lugar pocos días después de retirado el anillo, esto puede variar según la paciente. Tiene una eficacia de aproximadamente un 99.7% para impedir un embarazo y 0% de eficacia para impedir enfermedades de transmisión sexual, recordar la importancia del uso del preservativo. Se puede usar tampones y copa menstrual cuando estoy menstruando, aun teniendo puesto el anillo, solo tener cuidado al quitarlos para no remover el mismo. Ventajas: es fácil de insertar y remover, puede removerse en cualquier momento al deseo de quedar embarazada, evita la absorción gastrointestinal evitando interacciones con ciertos medicamentos, no interfiere en las relaciones sexuales y es un método que ofrece la liberación hormonal continua, lo que evita las fluctuaciones diarias que pueden observarse en la toma de pastillas. Desventajas: puede provocar efectos adversos a nivel local como irritación, prurito, aumento de la secreción vaginal, lesiones, expulsión. Puede haber también incomodidad y rechazo por parte de mujeres con poca familiaridad en la manipulación de sus genitales. Con gusto te espero en la consulta para conocer más acerca de éste y todos los métodos que existen, para consejería y asesoría en salud sexual y salud reproductiva. Dra. Débora B. Cozzarín - Especialista en ginecología y Obstetricia (MN 163715 - MP 59438) - Centro Médico Rawson

